Gündem Vicdansız taksici Doğum yapan kadını araçtan attı
3. SAYFA

Vicdansız taksici: Doğum yapan kadını araçtan attı

Hamile kadın ve eşini arabadan indiren taksici, sancısı tutan kadını hastaneye yetiştirmek yerine sokak ortasında bıraktı. Kocaeli Çayırova’da yaşayan Suriyeli Mahmut Haşim, eşinin sancısı başlayınca taksi çağırdı. 41 T 3071 plakalı taksinin şoförü M.B., Ayşe Haşim’in doğum yapmak üzere olduğunu görünce aileyi arabadan indirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Haşim ailesi
Haşim ailesi

Taksici hızla olay yerinden uzaklaştı, evine dönmeye çalışan kadın ise bina merdivenlerinde doğurdu. Anne ve bebeği ambulansla hastaneye kaldırılırken, Mahmut Haşim, taksicinin araba pislenecek diye çok sinirlendiğini söyledi.

Taksi şoförü M.B.

O ŞOFÖRE EV HAPSİ

  • Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü dün sabah taksi şoförü M.B.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde kadını kanlar içinde görünce korktuğu için arabaya almadığını söyleyen M.B. adliyeye sevkedildi. Anne ve bebeğinin canını tehlikeye atan sorumsuz taksici adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine şüpheli hakkında süresiz olarak ev hapsi kararı verildi. Başsavcılık açıklamasında, “taksicinin vicdani ve insani yükümlülüğünü yerine getirmeyerek zor durumda olan kadına yardım etmediği” vurgulandı.

Vicdansız taksici doğum yapan kadını aracından attı
OYNAT 00:57
Vicdansız taksici doğum yapan kadını aracından attı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde doğum yapmak üzere olan kadın, çağırdığı taksici doğum başlayınca kendisini taksiden atması sonucu bebeğini sokakta doğurdu. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına alırken taksici ise gözaltına alındı.
Abone Ol Google News
Tek kelimeyle muhteşem

Tek kelimeyle muhteşem

İstanbul'daki tarihi geceden kareler...
Hainliğe doymuyorlar

Hainliğe doymuyorlar

FETÖ firarisi Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını batıya şikayet etti.
Ayasofyada fetih gecesi

Ayasofya'da fetih gecesi

​Tarihi gecede Fetih Suresi okundu ve dua edildi.
Şükür kavuşturana

Şükür kavuşturana

Vatandaşlar camilere kavuşmanın mutluluğuyla gözyaşlarını tutamadı.
Daha yapacak<br>çok işimiz var

Daha yapacak
çok işimiz var

​​Sağlık konusunda dünyaya örnek olduk.
Darbe günü<br>kanuna çalışmış

Darbe günü
kanuna çalışmış

​Makam odasında yapacağı yargılamalar için hukuk metinlerini okumuş.
Bursa pandemide örnek bir sınav verdi

Bursa pandemide örnek bir sınav verdi

​Hayatı kolaylaştıracak pek çok yatırımı hayata geçirdi
Denizde yüzde<br>elli tasarruf

Denizde yüzde
elli tasarruf

​İHA ve SİHA'lar operasyonel maliyeti düşürdü.

Korona<br>ilham oldu

Korona
ilham oldu

Patent için ilginç isimlerle başvurular yapıldı.
Duruşmalar 16 Haziran'da

Duruşmalar 16 Haziran'da

​Yargıda normale dönüş eylem planı açıklandı.
İki günlük kısıtlama başladı

İki günlük kısıtlama başladı

14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak.
DSÖ ile ilişkileri bitiriyorum

DSÖ ile ilişkileri bitiriyorum

​ABD Başkanı Trump sonunda dediğini yaptı.
George Floyd'un katili tutuklandı

George Floyd'un katili tutuklandı

​Boynuna basarak ölümüne sebep olmuştu.
Düşüş devam ediyor

Düşüş devam ediyor

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saati açıkladı.
Kreşlerde alınacak tedbirler belirlendi

Kreşlerde alınacak tedbirler belirlendi

Bir grupta en fazla 10 çocuk bulunacak.
18 bankaya<br>ceza kesti

18 bankaya
ceza kesti

BDDK'dan müşteri şikayetleri üzerine kritik adım.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.