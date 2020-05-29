Vicdansız taksici: Doğum yapan kadını araçtan attı

Vicdansız taksici doğum yapan kadını aracından attı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde doğum yapmak üzere olan kadın, çağırdığı taksici doğum başlayınca kendisini taksiden atması sonucu bebeğini sokakta doğurdu. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına alırken taksici ise gözaltına alındı.