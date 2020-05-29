Vicdansız taksici: Doğum yapan kadını araçtan attı

Taksici hızla olay yerinden uzaklaştı, evine dönmeye çalışan kadın ise bina merdivenlerinde doğurdu. Anne ve bebeği ambulansla hastaneye kaldırılırken, Mahmut Haşim, taksicinin araba pislenecek diye çok sinirlendiğini söyledi.
O ŞOFÖRE EV HAPSİ
- Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü dün sabah taksi şoförü M.B.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde kadını kanlar içinde görünce korktuğu için arabaya almadığını söyleyen M.B. adliyeye sevkedildi. Anne ve bebeğinin canını tehlikeye atan sorumsuz taksici adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine şüpheli hakkında süresiz olarak ev hapsi kararı verildi. Başsavcılık açıklamasında, “taksicinin vicdani ve insani yükümlülüğünü yerine getirmeyerek zor durumda olan kadına yardım etmediği” vurgulandı.