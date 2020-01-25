Ekonomi 2 bin 249 taksi plakasının sahibi kadın
İŞ DÜNYASI

Kadın taksi şoförleri bir araya geldi

2 bin 249 taksi plakasının sahibi kadın

İstanbul'da taksi şoförlüğü yapan kadınlar, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından düzenlenen "Taksinin Sultanları" projesi adı altında bir araya geldi. İstanbul'da 17 bin 395 taksi plakası bulunuyor. Bu plakaların 2 bin 249'unun sahibi kadın. Taksi şoförlerine bakıldığında ise kadınların sayısı 100-150 arasında.

Haber Merkezi DHA
Kadın taksi şoförleri bir araya geldi.
Kadın taksi şoförleri bir araya geldi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından kadın taksicileri bir araya getirmek amacıyla Çekmeköy'de bir piknik alanında "Taksi Sultanları" adı altında bir etkinlik düzenlendi.

İstanbul'da 17 bin 395 taksi plakası olduğunu, bu plakaların 2 bin 249'unun sahibinin kadın olduğunu, kadın taksi şoförü sayısının da 100-150 arasında olduğunu söyleyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Genel Müdürü Zeynep Kılıç, "Bugünkü projemiz 'Taksinin Sultanları' projesi. Yani bu camiada taksici kadınların olması gerektiğini düşünüyoruz. Ondan dolayı bu projeyi başlattık. Bundan sonra da trafikte kadın şoförlerimizi göreceksiniz. Kadınlar daha duyarlı, daha dikkatli. Bazı olumsuz hal ve hareketler sergileniyor. Şoför bir kadın olunca binen kadın yolcumuz daha rahat hareket edeceğini, kendini daha güvende hissedeceğini düşünüyoruz" dedi.

İstanbul'da taksi plakalarının 2 bin 249'unun sahibi kadın.

Kısa mesafe ve yağmurlu havada yolcu alınmadığı yönündeki olumsuzlukların söylenti olduğunu, kadın şoförlerin artışı ile mesleki kalitenin artacağını savunan Kılıç, "Sarı camiamız sarı çiçekler açacak bundan sonra. Bir bahar esintisi havası olacak" dedi.

"MÜŞTERİLERİN DERTLERİNİ DİNLEMEK HOŞUMA GİDİYOR"

İstanbul'da 7-8 yıldır taksi şoförlüğü yaptığını söyleyen İlknur Yılmaz, "Güleryüzlü olduğunuz zaman zorluğu yok. Yaptığımız işte iletişim önemli. Kadınlar ılımlı yaklaştıkları için bu işi daha iyi yaptığını düşünüyorum" dedi.

İstanbul'da taksi plakalarının 2 bin 249'unun sahibi kadın.
Günde 7-8 saat çalıştığını, yoğun trafikte zaman zaman sıkıldığını söyleyen Yılmaz, "İşimi seviyorum. Müşterilerle sohbet etmek, onların dertlerini dinlemek hoşuma gidiyor" dedi.

2 yıldır taksi şoförlüğü yaptığını söyleyen Burçin Arabul, kadın şoförü kadın müşterilerin daha çok tercih ettiğini, erkek müşteriler konusunda da sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.

İstanbul'da taksi plakalarının 2 bin 249'unun sahibi kadın.

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