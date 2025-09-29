Akıllı saatler kalp sağlığına ilişkin farkındalığı artırıyor

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kalp ritminin düzeni, kalbin ne kadar sağlıklı çalıştığına dair önemli bilgiler veriyor. Nabız ölçümü ve ritim takibi, kardiyoloji pratiğinde erken tanı açısından kritik öneme sahip olabiliyor. Halihazırda teknolojik cihazlar sayesinde, ölçümlerin günlük hayatta yapılabilmesi, kalp sağlığı konusunda farkındalık oluşturabiliyor.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Zafer Işılak, akıllı saatlerin sağladığı kolaylığın yanında tek başına tanı koymak için yeterli olmadığını vurgulayarak, akıllı saatlerin, atriyal fibrilasyon gibi bazı ritim bozukluklarını erken fark etme konusunda yardımcı olabileceğini aktardı. Cihazların ölçüm doğruluğunun bileğin pozisyonu, hareket, terleme ya da cilt yapısı gibi faktörlerden etkileneceğini anlatan Işılak, "Dolayısıyla bu cihazlardan gelen uyarılar kesin tanı anlamına gelmez, mutlaka uzman değerlendirmesi gerekir." ifadelerini kullandı.





"Bazı modellerde EKG özelliği bulunuyor"

Işılak, akıllı saatlerde kullanılan optik nabız ölçüm teknolojisinin (PPG), bilekteki damarlar üzerinden kan akışını ışık sensörleri yardımıyla analiz ettiğine, bazı ileri modellerde ise elektrokardiyografi (EKG) özelliğinin bulunduğuna işaret etti. Cihazın, kalbin elektriksel aktivitesi doğrudan kaydedilerek, ayrıntılı bilgi elde edilebildiğine dikkati çeken Işılak, "Optik sensörler günlük takipte değerli bilgiler sunarken, EKG özelliği olan cihazlar kalbin elektriksel aktivitesini daha net şekilde gösterir." değerlendirmesini yaptı.





Işılak, sonuçların ön tanı niteliğinde olduğunu, kardiyak değerlendirmenin hekim muayenesi ve gerekli testlerin yapılmasıyla gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Akıllı saatlerin sunduğu başlıca avantajlar arasında anlık uyarılar, sürekli takip imkanı, erken farkındalık ve egzersiz takibiyle yaşam tarzı motivasyonunun yer aldığını ifade eden Işılak, cihazların doğruluğunu etkileyen dış faktörlerin, yanlış pozitif veya yanlış negatif sonuçlara yol açabileceğine dikkati çekti.





Işılak, akıllı saatlerin düzenli doktor kontrollerinin yerine geçemeyeceğinin altını çizerek, "Ölçümlerde anormallik fark edildiğinde, bu durum mutlaka kardiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Tıbbi testler kalp sağlığının korunmasında vazgeçilmezdir." ifadelerine yer verdi. Kalbin düzenli çalışmasını desteklemek için yaşam tarzı alışkanlıklarının büyük önem taşıdığını aktaran Işılak, şunları kaydetti: "Sigara ve tütün ürünlerinden uzak durulmalı. Sebze ve meyve ağırlıklı, tuz oranı düşük bir beslenme tercih edilmeli. Haftada en az 150 dakika orta şiddette egzersiz yapılmalı. Stresin azaltılmasına yönelik yöntemler uygulanmalı. Düzenli sağlık kontrolleri aksatılmamalı."



