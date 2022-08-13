Akit camiasının acı günü: Mustafa Karahasanoğlu hakk'a yürüdü

Bir süredir hastanede tedavi gören Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, 74 yaşında vefat etti.

Karahasanoğlu, İkindi Namazı'na müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı'da toprağa verilecek.

SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Karahasanoğlu’nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Karahasanoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Akit Grubu’na ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Karahasanoğlu’nun vefatını teessürle öğrendim.



Sayın Karahasanoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Akit Grubu’na ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. REKLAM August 13, 2022

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Allah rızası yolunda geçen bir ömür. Yaşantısı ve fikirleriyle hepimize örnek olan, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu Ağabeye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah.

Allah rızası yolunda geçen bir ömür...



Yaşantısı ve fikirleriyle hepimize örnek olan, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu Ağabeye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.



Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 13, 2022

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bu gece Hakk’a yürüyen Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu beye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Tüm Akit ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

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Bu gece Hakk’a yürüyen Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu beye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Tüm Akit ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. — İbrahim Kalın (@ikalin1) August 13, 2022

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve Akit camiasına sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve Akit camiasına sabr-ı cemil diliyorum.

Mekanı cennet olsun. REKLAM August 13, 2022

Diyanet Başkanı Ali Erbaş: Hak ve hakikat yolunda tüm ömrü mücadelelerle geçen Akit Medya Grubu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu beyefendinin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

Hak ve hakikat yolunda tüm ömrü mücadelelerle geçen Akit Medya Grubu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu beyefendinin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mekanı cennet, makamı âli olsun. pic.twitter.com/DmJY2FSyLE — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) August 13, 2022

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu Bey ebedî âleme irtihal etti. Allah mekânını cennet eylesin. Ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum; Akit ailesinin başı sağ olsun.

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Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu Bey ebedî âleme irtihal etti.

Allah mekânını cennet eylesin.

Ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum; Akit ailesinin başı sağ olsun. — Murat KURUM (@murat_kurum) August 13, 2022

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Ömrünü Allah yolunda mücadeleye vakfetmiş, Akit Mdy. Grb. İcra Krl. Bşk. Mustafa Karahasanoğlu’nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine başsağlığı/sabrıcemil dilerim. Rabbim, merhameti/mağfireti ile muamele eylesin Mekânı cennet, makâmı âlî olsun, inşallah

Ömrünü Allah yolunda mücadeleye vakfetmiş,

Akit Mdy.Grb.İcra Krl.Bşk.Mustafa Karahasanoğlu’nun vefatını üzüntüyle öğrendim



Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine başsağlığı/sabrı cemil dilerim



Rabbim,merhameti/mağfireti ile muamele eylesin



Mekânı cennet,makâmı âlî olsun,inşallah pic.twitter.com/HrHrAdXCKy REKLAM August 13, 2022

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailesine, sevenlerine ve Akit Medya Grubu’na başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na Allah'tan rahmet diliyoruz.



Değerli ailesine, sevenlerine ve Akit Medya Grubu’na başsağlığı diliyoruz.



Mekanı cennet olsun. — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 13, 2022

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Hayatı boyunca sağlam bir muvahhid, korkusuz bir mücahid ve onurlu bir dava adamı olarak mücadelesine şahid olduğumuz Mustafa Karahasanoğlu ağabeye Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yol arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun.

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Hayatı boyunca sağlam bir muvahhid, korkusuz bir mücahid ve onurlu bir dava adamı olarak mücadelesine şahid olduğumuz Mustafa Karahasanoğlu ağabeye Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yol arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun. pic.twitter.com/iacIqUB58Z — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) August 13, 2022

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’nun vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ailesine, yakınlarına ve Yeni Akit ailesine sabırlar diliyorum.

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’nun vefatını büyük bir teessürle öğrendim.



Merhuma Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ailesine, yakınlarına ve Yeni Akit ailesine sabırlar diliyorum. pic.twitter.com/mCnSEHSyVZ REKLAM August 13, 2022

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu Beyefendinin vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun.

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu Beyefendinin vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.



Mekanı Cennet olsun. — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) August 13, 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Değerli dava, mücadele ve gönül adamı, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Hak'tan rahmet, yakınlarına ve Yeni Akit ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

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Değerli dava, mücadele ve gönül adamı, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Merhuma Cenab-ı Hak'tan rahmet, yakınlarına ve Yeni Akit ailesine başsağlığı diliyorum.



Mekânı cennet olsun. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) August 13, 2022

Mustafa Karahasanoğlu kimdir?

Karahasanoğlu 1948 yılında Erzincan'ın Kemaliye ilçesinin Başpınar köyünde doğdu. 1950 yılında İstanbul'a geldi. İlkokulu Kabataş'taki Namık Kemal İlkokulu'nda, orta öğrenimini Fındıklı Orta Okulu'nda, lise tahsilini ise Maçka Sanat Lisesi'nin elektrik bölümünde tamamladı. Liseyi 1968 yılında bitiren Karahasanoğlu, 1974 yılında Yıldız Üniversitesinin elektrik bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Milli Gazete'de müessese müdürü oldu.

Mustafa Karahasanoğlu siyasi çalışmalarına 1969 yılında Milli Nizam Partisi Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığı'yla başladı. 1973'de Milli Selamet Partisi Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanı, 1975 yılında Milli Selamet Partisi İstanbul Gençlik Kolu Başkanı, 1976-1979 yılları arasında Ankara'da Milli Selamet Partisi Genel Merkezi'nde Teşkilatlanma Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

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Karahasanoğlu, 1979 yılında Milli Gazete Genel Yayın Yönetmenliğine getirildi, 1982 yılına kadar bu görevi devam etti. Bu dönemde Türkiye'de ilk defa temsilcilik sistemi ile gazete abone dağıtım sistemini kurdu. Karahasanoğlu 1983 yılında İslam Takvimini çıkardı. 1988'de Cuma Dergisini yayın hayatına sokan Karahasanoğlu, 1993 yılında günlük olarak yayınlanan Beklenen Vakit Gazetesini çıkardı.

28 Şubat dönemindeki baskılara, 312 Generalin açtığı dava sürecindeki tehditlere karşı taviz vermeden yayınlarını sürdüren gazetenin Almanya baskısı ise, Alman İçişleri Bakanı'nın mahkeme kararı olmadan verdiği yasaklama talimatı ile engellendi.