Albayrak Finans hizmet ağını Sancaktepe Şubesi ile güçlendiriyor

Faizsiz ve tasarrufa dayalı finansman modeli ile bireylerin konut, araç ve iş yeri ihtiyaçlarına çözüm sunan Albayrak Finans, Sancaktepe Şubesi aracılığıyla daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedeflemektedir.

“Her Yeni Şube, Daha Fazla Erişilebilirlik Demektir”

Albayrak Finans Genel Müdürü Sayın Mustafa Çetin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sancaktepe Şubemiz ile birlikte, tasarruf finansmanı modelimizi daha fazla vatandaşımıza ulaştırıyoruz. Amacımız, bireylerin finansal planlarını güvenle yapabilecekleri bir yapı sunmak ve sürdürülebilir büyümemizi kararlılıkla sürdürmektir.”

Yeni şubenin açılış töreni; Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Albayrak ve Muzaffer Albayrak, Esenyurt Müftü Vekili İlçe Vaizi Maşuk Çetin ile Albayrak Finans Şube Müdürü Mahmut Sami Ergüder’in katılımıyla gerçekleştirildi. Protokol üyeleri, açılışta kurdele kesimini birlikte gerçekleştirerek Albayrak Finans Sancaktepe Şubesi’nin resmi açılışını yaptı.

Güvenli ve planlı bir gelecek için Sancaktepe’deyiz