Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı: 20 yaralı 4 can kaybı var

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ayşel Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen saldırıda 20 yaralı olduğunu 1'i öğretmen 3'ü ise öğrenci 4 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

YARALILAR AMBULANSA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesinde Ayşel Çalık Ortaokulu silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinden gelen ilk görüntülerde sedye ile ambulansa bindirilen bir yaralı olduğu görüldü.

VALİ ÜNLÜER'DEN İLK AÇIKLAMA

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kentteki bir okulda silahlı saldırı olduğunu ve yaralıların bulunduğunu bildirdi.

Ünlüer, Ayser Çalık Ortaokulu'nda henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı olduğunu söyledi.

Olayın çok taze olduğunu belirten Ünlüer, "Şu an bir saldırı var. Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz" diye konuştu.

VELİLER OKULA KOŞTU

Silahlı saldırı haberini alan veliler okula koştu. Polis okul çevresinde güvenlik önlemi aldı.

VALİ ÜNLÜER: '4 CAN KAYBI 20 YARALIMIZ VAR'

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer: “1’i öğretmen 3’ü öğrenci 4 kişi hayatını kaybetti. 20 yaralımız var. Aralarında ağır yaralı olanlar var, ameliyata alındırlar. Saldırgan olaylar sırasında kendisini de öldürdü. Okula 5 silah 7 şarjör ile gelmiş. İki sınıfa girip ateş etmiş. Saldırgan okulun 8. Sınıf öğrencisi. Babası emniyetçi, silahları o şekilde aldığını düşünüyoruz.”

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir.

Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır."

