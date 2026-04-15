Kahramanmaraş'ta okulda silah sesleri: 6 yaralı

14:0715/04/2026, Çarşamba
IHA
Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda silah sesleri duyuldu.
Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 yaralı var. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Maalesef can kaybı var, konuyu derinlemesine araştırıyoruz" açıklamasında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesinde Ayşel Çalık Ortaokulu silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 6 yaralı olduğu bildirildi.


YARALILAR AMBULANSA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinden gelen ilk görüntülerde sedye ile ambulansa bindirilen bir yaralı olduğu görüldü.

Vali Ünlüer'den ilk açıklama

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kentteki bir okulda silahlı saldırı olduğunu ve yaralıların bulunduğunu bildirdi.

Ünlüer, Ayser Çalık Ortaokulu'nda henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı olduğunu söyledi.

Olayın çok taze olduğunu belirten Ünlüer, "Şu an bir saldırı var. Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz" diye konuştu.

VELİLER OKULA KOŞTU

Silahlı saldırı haberini alan veliler okula koştu. Polis okul çevresinde güvenlik önlemi aldı.

