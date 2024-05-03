Albayrak Grubu Hat Eserleri Koleksiyon Sergisi Türkiye–Macaristan Kültür Yılı’nda Budapeşte’de açıldı

Albayrak Grubu Hat Eserleri Koleksiyon Sergisi’nin bu yılki ilk Avrupa durağı olan Budapeşte’de 25 hat eseri sanatseverlerle buluştu. 2024 yılı, Macaristan ile Dostluk Anlaşması’nın 100. yıldönümü olması nedeniyle Türkiye – Macaristan Kültür Yılı olarak kutlanıyor. 100. yıl için 100 kültür etkinliğinin gerçekleştirilmesi planlanan yılda, Albayrak Grubu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile işbirliği çerçevesinde Budapeşte’de hat sergisinin açılışı gerçekleştirildi. 2 Mayıs günü, Yunus Emre Enstitüsü Budapeşte Türk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşan sergiye ilgi yoğundu. TİKA’nın katkılarıyla Budapeşte’de gerçekleşen serginin açılışına; Türkiye Cumhuriyeti Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Katar ve Pakistan Macaristan Büyükelçileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Macaristan Temsilcisi, TİKA Macaristan Koordinatörü Elif Türkislamoğlu, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ve GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer katılım gösterdi.









Sergi açılışında bir konuşma gerçekleştiren Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, “Bildiğiniz üzere, 2024, Türkiye – Macaristan Kültür Yılı olarak kutlanıyor. Diplomatik ilişkilerimizin 100. yıl dönümünde dostluk ve iş birliğinin altını kültürel bir mirasla çizmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Albayrak Grubu olarak kültür ve sanat alanlarındaki misyonumuzu dikkate aldığımızda, bizler için artık gelenekselleşmiş bu serginin önemi de işte bu denli büyüktür. Bu misyonda bizleri yalnız bırakmayan TİKA için de kültür ve tarihin ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Bu açıdan büyük destekçimiz olan tüm TİKA yönetici ve çalışanlarına da en kalbi şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.









Türkiye–Macaristan Kültür Yılı’nda Hat Sergisi açılışı





2024 yılı, Türkiye ve Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı olması nedeniyle Kültür Yılı olarak kutlanıyor. İki ülke arasında 100. yılda 100 etkinliğin gerçekleştirilmesi hedefiyle yola çıkılmıştı. 100 yıllık dostluk ve işbirliğinin altının çizileceği etkinliklerin açılış programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Başbakan Viktor Orban katılmıştı.









Albayrak Grubu, içerisinde Selâm ayetleri ve çeşitli hadis-i şeriflerin yer aldığı 25 hat eserini Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de sanatseverlerle buluşturdu. Grup, geleneksel bir İslam sanatı olan hattı sahiplenerek her yıl belirlenen farklı bir temayla gerçekleştirdiği sergiler ve her geçen gün geliştirdiği koleksiyonuyla hat severlerle buluşturuyor. Bugüne kadar Türkiye ve dünyanın pek çok yerini gezen serginin bu yılki Afrika’daki ilk durağı Tunus olmuştu. Grup, Avrupa’daki ilk durağını ise Budapeşte’de gerçekleştirdi. Sergi 15 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor olacak.





Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Türkiye Cumhuriyeti Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu.





Budapeşte’de gerçekleşen açılışa katılan Türkiye Cumhuriyeti Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Dostluk Anlaşması’na dikkat çektikten sonra şu ifadeleri kullandı:





“Hat sanatının harflere kattığı estetik beni de hep derinden etkilemişti ki bizim de evimizde Türkiye’nin ilk kadın hat sanatçısı rahmetli Gaye Zapsu’dan eserler var. Macarların hat sanatına ilgisinin olduğunu gördük. Bu sebeple Albayrak Grubu’na, TİKA’ya ve Yunus Emre Kültür Merkezi’ne teşekkür ediyorum.”





GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer, TİKA Macaristan Koordinatörü Elif Türkislamoğlu.





TİKA, Macaristan’da Osmanlı mirasını yeniden ayağa kaldırıyor





TİKA, 1992 yılında başladığı yolculuğunu küresel kalkınma hedefleri, uluslararası ilişkilerde kültürel ve tarihi perspektifin değeri üzerinden sürdürüyor. TİKA, kuruluşundan bugüne kadar 170’e yakın ülkede 30 binin üzerinde proje ve faaliyet gerçekleştirirken kültür miraslarını önemli bir öncelik olarak belirliyor.









TİKA, Macaristan’daki Osmanlı yadigârı eserlere yönelik projeleriyle Türk – Macar ilişkilerinin gelişmesine önemli katkı sağlıyor. Bu kapsamda TİKA; Zigetvar’da bulunan Kanuni Sultan Süleyman Camii’nin rekonstrüksiyonu, Zigetvar’da Türk Evinin restorasyonu ve müze olarak düzenlenmesi, Budapeşte’de yer alan Gülbaba Türbesi’nin restorasyonu projelerini hayata geçirdi. TİKA, gelecek dönemde de Macaristan’da bulunan Osmanlı eserleri için yeni projeler geliştirmeye hazırlanıyor.







