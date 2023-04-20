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Hayat

Albayrak Medya çalışanları ve hayırseverlerden depremzede çocuklara anlamlı hediye: Milli Takım formalarını giyen çocuklar büyük mutluluk yaşadı

Albayrak Medya çalışanları ve hayırseverler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasara yol açtığı kentlerdeki çocukların yüzünü güldürebilmek anlamlı bir etkinliğe imza attı. Ramazan Bayramı öncesinde harekete geçen gönüllüler, afet bölgesindeki çocuklara şeker, bayram harçlıkları ve toplamda 5 bin adet Milli Takım forması hediye etti. Çadırkent ve konteyner kentlerdeki depremzede çocuklar, formalarını giyerek hemen maç yapmaya başlarken yüzlerindeki mutluluk objektiflere yansıdı.

15:50 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hediye edilen formalarını giyen depremzede çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Hediye edilen formalarını giyen depremzede çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki yıkıcı depremler 11 ilde büyük hasara yol açtı. Türkiye, depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber olurken afet bölgesindeki çocuklar da unutulmadı.

Albayrak Medya depremzede çocukların yüzünü güldürebilmek için harekete geçti

Albayrak Medya çalışanları ve hayırseverler Ramazan Bayramı öncesi çocukların yüzünü bir nebze olsun güldürebilmek için harekete geçti. Bu kapsamda özel hazırlanan Milli Takım formaları depremzede çocuklara hediye edildi.

Hatay’dan başlanarak Kırıkhan, İslahiye, Nurdağı, Gaziantep, Adıyaman, Gölbaşı, Pazarcık ve Kahramanmaraş olmak üzere 4 büyükşehir, ilçe ve köylerinde çocuklara ve gençlere şeker, bayram harçlıkları ve toplamda 5 bin adet Milli Takım forması dağıtıldı.

Deprem bölgesi milli formalı çocuklarla doldu taştı

Çadırkent ve konteyner kentteki depremzede çocuklar, formalarını giyerek hemen maç yapmaya başlarken yüzlerindeki mutluluk objektiflere yansıdı. Bu mutlu tabloyu gören aileler, yardımların hız kesmeden aynı hassasiyetle devam ettiğini gördükleri için çok mutlu olduklarını belirterek "Bu devlet bu millet bizi asla yalnız bırakmadı ve bırakmayacak buna inancımız tam" diyerek birlik beraberlik mesajı verdi.


#deprem
#Albayrak Medya
#depremzede çocuk
1 saat önce
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