Albayrak Medya’dan Kanal 7 Ailesine hayırlı olsun ziyareti

Usta oyuncu Hakan Boyav: Türkiye'de ödül almak için ya solcu olacaksınız, ya da yaşam biçimi olarak onlara yakın olacaksınız

'Payitaht' Abdülhamid dizisinin 'Mahmut Paşa'sı, usta oyuncu Hakan Boyav, TVNET ekranlarının sevilen programı Sormasam Olmaz'a konuk oldu. Sinema sektöründe verilen ödüllerin hakkaniyetli olmadığının altını çizen Boyav, 'Sanatın normlarına göre değil, kendi normlarına göre takılıyorlar. Nasıl ödül alabiliyorsunuz Türkiye'de? Ya politik görüş olarak solcu olacaksınız, veya yaşam biçimi olarak oradan birilerine daha yakın olacaksınız. Adil, nesnel bir değerlendirmeden çok uzaktır Türkiye'deki ödüller.' ifadelerini kullandı.