Albayrak Medya’dan Kanal 7 Ailesine hayırlı olsun ziyareti

Kanal 7 Medya Grubu 2000 yılından beri faaliyetlerini yürüttüğü Eyüpsultan’daki binasından, yayıncılık ihtiyaçlarına uygun tasarlanan yeni adresine taşındı. Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak Başkanlığındaki Yönetim Kurulu heyeti, Topkapı’daki yeni çalışma merkezine geçen Kanal 7 / Ülke TV Ailesine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, Mesut Muhammed Albayrak, İbrahim Karaca ve CEO Prof. Dr. Ömer Bolat hazır bulundu.
Kanal 7 tarafında, Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çelik ve Zahid Akman hazır bulundu.