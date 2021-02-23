Hayat Albayrak Medyadan Kanal 7 Ailesine hayırlı olsun ziyareti
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Albayrak Medya’dan Kanal 7 Ailesine hayırlı olsun ziyareti

Albayrak Medya’dan Kanal 7 Ailesine hayırlı olsun ziyareti

Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak Başkanlığındaki Yönetim Kurulu heyeti, Topkapı’daki yeni çalışma merkezine geçen Kanal 7 / Ülke TV Ailesine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak Başkanlığındaki Yönetim Kurulu heyetinin ziyaretinden bir kare.
Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak Başkanlığındaki Yönetim Kurulu heyetinin ziyaretinden bir kare.

Kanal 7 Medya Grubu 2000 yılından beri faaliyetlerini yürüttüğü Eyüpsultan’daki binasından, yayıncılık ihtiyaçlarına uygun tasarlanan yeni adresine taşındı. Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak Başkanlığındaki Yönetim Kurulu heyeti, Topkapı’daki yeni çalışma merkezine geçen Kanal 7 / Ülke TV Ailesine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman.

Ziyarette Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, Mesut Muhammed Albayrak, İbrahim Karaca ve CEO Prof. Dr. Ömer Bolat hazır bulundu.

Kanal 7 tarafında, Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çelik ve Zahid Akman hazır bulundu.

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