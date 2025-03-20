Alzheimer hastası yaşlı adamdan acı haber geldi

Karaoğlanlı Mahallesi'nde yaşayan Çamlıoğlu'nun yakınları, 18 Mart'ta jandarmaya başvurarak evden ayrılan Çamlıoğlu'ndan bir daha haber alamadıklarını bildirdi. İhbar üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri arama başlattı. Tepeköy mevkisindeki ormanlık alandaki aramalarda Çamlıoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Cenaze, otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.