Anadolu'nun en büyük çocuk kitap etkinliği kapılarını açtı: Başkan Altay tüm minik okurları ve aileleri 2. Çocuk Kitap Günleri'ne davet etti

Çocukların kitapla kurduğu bağın güçlenmesini sadece bir eğitim meselesi olarak değil, aynı zamanda kültürel bir sorumluluk olarak gördüklerini aktaran Başkan Altay, “Burada çocuklarımız kitaplarla tanışmanın ötesinde, yazarlarla birebir iletişim kurarak okuma kültürünü daha yakından deneyimleme imkânı buluyor. Bu tür buluşmalar, çocuklarımızın hayal dünyasını zenginleştirirken aynı zamanda onları düşünmeye, sorgulamaya ve üretmeye teşvik ediyor. Alanında uzman yaklaşık 60 yazarın katılacağı etkinlikte; imza günleri, söyleşiler ve çeşitli etkinliklerle çocuklarımız için dolu dolu bir program hazırladık. Amacımız; kitap okumanın sadece bir alışkanlık değil, aynı zamanda hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu çocuklarımıza hissettirebilmek. Tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi kitapların eğitici ve eğlenceli dünyasında yerlerini almaları için 2. Çocuk Kitap Günleri’ne davet ediyorum” ifadelerini kullandı.