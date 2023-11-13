Antalya'da düzenlenen 16. Üroonkoloji Kongresi sona erdi

Türk Üroonkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen
Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen kongreye, yurt içi ve yurt dışından 600'e yakın katılımcı iştirak etti.
Türk Üroonkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen, gazetecilere, Türkiye'de dernek olarak yaptıkları insidans çalışmasına göre prostat kanseri görülme sıklığının yüz binde 36 civarında olduğunu söyledi.
Çalışmayı henüz yenilemediklerini, artış olup olmadığını bilmediklerini belirten Bilen, "Farkındalık arttıkça genellikle rakamlar da artıyor. İki taraf bilinçli bir hale geldiğinde doğal olarak rakamlarda bir artış olacaktır. Çünkü hastanın farkındalığı artacaktır, hekimlerin de tanı koyma becerileri yükselecektir" dedi.
Bilen, büyük şehirlerde erkeklerin prostat kanseri konusundaki bilinçlerinin çok yüksek olduğunu, dolayısıyla sürekli tarama programlarının içerisine girip hekimlerden kendilerini taramalarını istediklerini anlattı.
Beslenmenin bir canlı için en önemli kavramlardan biri olduğuna dikkati çeken Bilen, şöyle konuştu:
Prof. Dr. Bilen, kanseri tedavi edebilecek bir besinin olmadığını ama prostat kanserine A, D ve E vitaminleri ile soya fasulyesi, brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar ve pişmiş domatesin iyi geldiğini aktardı.