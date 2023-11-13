Antalya'da düzenlenen 16. Üroonkoloji Kongresi sona erdi

"Hastalıklarımız çevresel faktörlerle oluşur. Bu çevresel faktörlerin içerisinde beslenme en önemli yere sahip. Kimseye 'kötü beslenin' diyemezsiniz ama kimseye 'bu besini yerseniz de ölmeyeceksiniz' diyemezsiniz. Aramızda bir Lokman Hekim yok. Ölümsüzlüğün çaresini bulamadık ama iyi beslenirseniz olacak olan bütün hastalıkları ötelersiniz. Sonuçta yaşlanan yaratıklarız, doğuyoruz ve gidiş yolumuz ölüm. Burası kesin. Bizim yapabileceğimiz bir tek şey var. Aklı başında beslenip ölüm sebeplerimizi öteleyebiliriz. Kötü beslenirseniz erken ölürsünüz ama iyi beslenirseniz kanser olmayacağınız anlamına gelmez ama onları ötelersiniz.