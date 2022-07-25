Araç kiralamada büyük vurgun: Yeni Şafak dolandırıcıların foyasını ortaya çıkardı

Yaz döneminde artan araç kiralama talepleri fırsatçıları harekete geçirdi. Bilindik araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayan dolandırıcılar, vatandaşları yasa dışı yollarla para talep ederek mağdur etmeye başladı.

ARAÇ KİRALAMA SİTELERİNİ KOPYALADILAR

Yeni Şafak, büyük araç kiralama markalarının internet sitelerini bire bir kopyalayarak ve isimlerini kullanarak vatandaşları kandıran sahte kiralık araç uygulamasının foyasını ortaya çıkardı.

Özbekistan uyruklu Mahmut Serkaboyev, Kurban Bayramı tatili öncesinde internetten ulaştığı '360yolcu.net' isimli siteden araç kiralamak istedi. İlk etapta bin 950 TL para istendiğini anlatan Serkaboyev, sözde şirketin, kendisinden peş peşe para talep ettiğini söyledi. Ücreti yakınlarından borç isteyerek tamamlayarak yatırabilen Serkaboyev, dolandırıcılara 15 bin TL parasını kaptırdı.

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ARAÇ KİRALAMA SİTELERİ: BÖYLE BİR UYGULAMA YOK

Yeni Şafak, dolandırılan Mahmut Serkaboyev'in verdiği bilgiler ışığında, dolandırıcılar tarafından taklit edilen bilindik araç kiralama şirketlerine ulaştı. Söz konusu şirketler, araç kiralama sektöründe İBAN yollanıp ücret talep etme gibi bir uygulamanın olmadığını belirtti.

DOLANDIRICI TELEFONU KAPATTI

Taklit edilen ünlü oto kiralama sitesinin ardından aradığımız kiralık araç dolandırıcıları, Mahmut Serkaboyev'den talep ettiği gibi Yeni Şafak Muhabiri Neslihan Altun'dan da İBAN üzerinden ücret talep etti.

Altun'un ünlü araç kiralama şirketlerinin böyle bir uygulamasının olmadığını söylemesinin ardından yalanlarını sürdüren sözde araç kiralama sitesinin temsilcisi, "İnsanları dolandırmaya utanmıyor musunuz?" sorusunu yanıtsız bıraktı ve ardından "Sizi çağrı merkezine bağlayacağım" diyerek telefonu kapattı.