Hayat Arkadaşlarıyla iddiaya girdi İnşaat demirinden ATV yaptı
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Arkadaşlarıyla iddiaya girdi: İnşaat demirinden ATV yaptı

Rize'nin Çayeli İlçesi’nde bağlı Sabuncular Mahallesi’nde yaşayan Onur Günaydın arkadaşlarıyla iddiaya girdi ve kendisi için 3 tekerli bir ATV üretti. Köy içerisinde ürettiği aracı kullandığını dile getiren Günaydın “Şahsi arabam yanımda olmadığında bunu köy yollarında kullanıyorum. 8-12'lik inşaat demiri kullandık. Onları parayla satın aldık, yarısını hurdadan topladık" dedi.

Haber Merkezi IHA
Onur Günaydın
Onur Günaydın

Babasından kalma eski atölyeyi kullanan Günaydın arkadaşlarının yapamazsın demeleri nedeniyle inat etti ve istediği aracı üretti. Ürettiği araçla köy içerisinde gezen Günaydın’a kimi ‘Sen şaşırmışsın’ derken kimi de aracıyla fotoğraf çekiyor. Tamamen hurdalardan üretilen aracına binerek gezen Günaydın araçta ön takım olmamasından dolayı hız yaptığı zaman aracın yolda durmamasından şikayetçi.

İnşaat demirleri kullanarak yaptığı aracın ön iki tekeri el arabası lastiği, arkada ki tek teker ise motosiklet lastiği olan Günaydın, hurdacıdan aldığı kolla beslemeli benzinli motoru da aracına takarak gitmesini sağladı.

Yeni araçlar üretmek istiyor.

Rot ayarı yok

Herkesin kendisine ölmeye mi çalıştığını sorduğunu dile getiren genç kaşif Onur Günaydın şöyle açıklamada bulundu:

  • “Onur Günaydın, bu iddia ile başladı yapamazsın dediler ben yaparım dedim. İmkan olursa daha güzel şeyler yaparız. Bu işlerden az çok anlıyoruz. Babamızın dükkânı boş duruyordu, dedik toplayalım malzemelerimizi yapalım, yaptık da. Görenler manyaksın sen diyor, fotoğrafını çekiyor, güzel olduğunu söylüyor. Asfaltta saatte 70- 80 km hizala ulaşabiliyor ama ön takım olmadığı için yolda tutamıyorsun. El yapımı olduğu için rot ayarı yok. Sağa sola yalpalayarak gidiyor sıkıntı oluyor.”
  • Aracı satın almak isteyenler bile oldu.

Lastikleri farklı farklı

Köy içerisinde ürettiği aracı kullandığını dile getiren Günaydın “Şahsi arabam yanımda olmadığında bunu köy yollarında kullanıyorum. 8-12'lik inşaat demiri kullandık. Onları parayla satın aldık, yarısını hurdadan topladık. Parça parça topladık mesela arka lastiği motosiklet lastiği, ön tarafı el arabası lastiği, freni motosiklet lastiği böyle parça parça topladık yapmayı başardık. Motoru jeneratör motoru 7 beygirlik bir güç üretiyor. Normalde manüel çalışma sistemi olması lazım ama biz onu bulamadık ip bağladık ipi çektik mi gitmeye başlıyor, bindin bindin binemedin gitti” şeklinde konuştu.

Satın almak isteyenler çıktı

Aracı daha da geliştirip klima takmayı hedeflediğini dile getiren Günaydın “Geliştirmeyi düşünüyoruz işim filan oluyor ama geliştirmeye başlarsak bir sonrakini klimalı yapacağız” ifadelerini kullandı.

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Arkadaşı Onur Günaydın’ın araçtan önce 2 denemesi daha olduğunu dile getiren Ömer Burak Çelen isimli vatandaş ise “Arkadaşımla çocukluğumdan beri birlikteyiz, birlikte ilerlettik. Daha çok lastikler üzerinde durduk işte bu kadar çıkabildik. Geliştireceğiz ama bu imkânlarla bu kadar oluyor. İddia üzerine oldu, iddia üzerine olduğu için inat etti, inat üstüne de böyle bir şey çıktı. Sonra geliştirdi. Bundan önce iki tane daha yaptı. Çok büyük tepki veriyor. Çoğu kişi bunu nasıl yaptın dedi. Hata satın almak isteyenler bile çıktı” şeklinde konuştu.

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