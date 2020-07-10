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Hayat Artvinde yavru ayıyı eziyet çektirerek öldüren vicdansız gözaltında
AKTÜEL

Artvin'de yavru ayıyı eziyet çektirerek öldüren vicdansız gözaltında

Artvin'de yaşanan olay hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Ava çıkan Tanju Ç, yavru bir ayıyı önce tüfekle vurdu, hayvan acı içinde kıvranırken üzerine köpeklerini saldı. Bir de o anları kaydederek sosyal medyada paylaşan vicdansız adam, gelen tepkiler üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Vicdansız adam hakkında hayvana işkence ve eziyetten soruşturma başlatıldı.
Vicdansız adam hakkında hayvana işkence ve eziyetten soruşturma başlatıldı.

Hayvan Hakları Federasyonu’nun (HAYTAP) sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görüntüler, kullanıcıların tepkisini topladı. Görüntülerde Artvin'in Arhavi ilçesinde, avlanmaya çıkan Tanju Ç.’nin, yavru bir ayıyı vurduğu, ardından can çekişen hayvanın üzerine köpekleri saldığı görüldü.

Yol ortasında uyuyan köpeği ezdi, yoluna devam etti
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Yol ortasında uyuyan köpeği ezdi, yoluna devam etti
Maltepe'deki Marmara Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesinde otomobil ile geçen bir kişi, yol ortasına uzanan köpeği ezdi. O anlar güvenlik kameralarıyla saniye saniye kaydedilirken, ezilen köpeğin öldüğü öğrenildi.

Hayvanlara karşı suçlara 'hayvan polisi' geliyor
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Hayvanlara karşı suçlara 'hayvan polisi' geliyor

Suç duyurusunda bulunuldu

Bir yandan köpeklerden kurtulmaya çalışan yavru ayı, bir süre sonra ölüyor. Elinde tüfekle bekleyen Tanju Ç. daha sonra hayvanın başını tutarak fotoğraf çektiriyor. Tanju Ç.'nin cezalandırılmasını isteyen HAYTAP üyeleri, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Köpeğe deodorantla işkence yapıp videosunu paylaştı
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Köpeğe deodorantla işkence yapıp videosunu paylaştı
Ömer Serdar Dinç, 'Serdar_tkd' adlı sosyal medya hesabından bir köpek ve papağana yaptığı işkenceyi paylaştı. Vicdansız adam köpeğin gözüne deodorant sıktığı videoyu, 'Allahım neden bu kadar gerizekalılar' yazısıyla paylaştı.


İşkence ve eziyetten soruşturma

Harekete geçen jandarma ekipleri, Tanju Ç.'yi gözaltına aldı. Tanju Ç. hakkında hayvana işkence ve eziyet suçundan soruşturma başlatıldı. Artvin Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada “Arhavi ilçesinde tüfekle vurduğu ayı yavrusunu köpeklere saldırtan şahıs kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır” denildi.

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