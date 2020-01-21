Gündem Hayvanlara karşı suçlara hayvan polisi geliyor
POLİTİKA ANKARA

Hayvanlara karşı suçlara 'hayvan polisi' geliyor

Hayvanlara karşı suçlara 'hayvan polisi' geliyor

AK Parti'nin, hayvan haklarını korumaya ilişkin hazırladığı yeni yasa teklifi, bu ay Meclis gündemine taşınacak. 'Hayvan Haklarını Koruma Kanunu' teklifi ile hayvanlara eziyet eden, işkence yapan ve öldürenlere ağır hapis cezası yaptırımı uygulanacak. Yeni düzenlemede hayvan polisi kurulması da öngörülüyor.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan hayvan haklarını korumaya ilişkin yasa teklifinin Ocak ayı içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Mevcut düzenlemede hayvan hakları, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında korunuyor. Ancak, ağır cezai yaptırım olmadığından adli bir ceza uygulanmıyor. Yeni teklif ile hayvanlara eziyet eden, işkence uygulayan ve hayvanları öldürenlere ağır hapis cezası yaptırımı uygulanacak. Buna göre hayvanlara karşı işlenen suçlar, Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre işlem görecek. Sahipli hayvana karşı işlenen suçlar sahibinin şikayetine, sahipsiz hayvanlara karşı işlenen suçlar ise Tarım ve Orman Bakanlığının savcılığa yazılı başvurusuna bağlanacak. Bakanlık bu görevi bölge müdürlükleri ile il ve ilçelerdeki taşra teşkilatları aracılığıyla yerine getirecek.

Köpeğe tekme atan kişiye para cezası
GÜNDEM
Köpeğe tekme atan kişiye para cezası

Hayvan polisi geliyor

Yeni yasal düzenlemede hayvan polisi kurulması da öngörülüyor. Hayvan polisi ile hayvanlara yapılan her türlü eziyet, işkence anında tespit edilecek. Hayvanlara eziyet edenlerin zaman kaybetmeden yakalanması ve hayvanlara karşı işlenen suçlara hızlı bir şekilde müdahale edilmesi amaçlanıyor.

  • Öte yandan hayvanları dövüştüren ve bunun üzerinden para kazanan kişilerin de hayvan polisleri ile anında tespit edilmesi hedefleniyor.

Adalar'da her yıl 300 atın öldüğü iddiaları doğru olabilir
GÜNDEM
Adalar'da her yıl 300 atın öldüğü iddiaları doğru olabilir

Belediyelere yetki

Sahipsiz ve sokak hayvanları için belediyelere yetki ve sorumluluk verilecek. Bunun için de bir fon oluşturulacak. Düzenli olarak belediyelere o fondan ödenek aktarılacak. Belediyeler ayrıca bütçelerinin yüzde 1'ini hayvanlar için kullanacak. Emlak ve çevre vergisinin bir kısmının bu fona aktarılması da öngörülüyor. Belediyeler bu fonla, kısırlaştırma ve barınak sayılarını artırma gibi faaliyetlerini gerçekleştirecek. Belediyelerin barınak, kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezi kurması kanunla zorunlu hale getirilecek. Personel mutlaka eğitimden geçecek. Barınaklar video kamerayla 24 saat izlenecek ve belediyenin resmi web sitesinden de isteyenler görecek.

Ağızlık önlemi

Öte yandan kat mülkiyeti çerçevesinde hayvan beslenemeyeceği hususu ortadan kaldırılacak.
Apartmanlarda beslenen evcil hayvanların rahatsızlık vermemeleri için çok havlıyorsa gece yatarken ağızlık takılacak. Hayvan dövüştürenlere, TCK’ya göre hapis cezası veya daha ağırlaştırılmış para cezası verilerek caydırılacak. Hayvanlara karşı suç işlendiği zaman gerekli kovuşturma için özel bir birim kurulacak. Bu da hayvan kolluğu bürosu olacak.

Yaralılar Türkiyede

Yaralılar Türkiye'de

3'ü Türk 9 kişinin tedavisi Ankara'da devam edecek.
Rus jetleri İdlibi vurdu

Rus jetleri İdlib'i vurdu

İdlib'de düzenlenen saldırılarda 12 sivil hayatını kaybetti.
2 milyon lirayı geçti

2 milyon lirayı geçti

İ​stanbul'da 'taksi plakası' borsası: Önemli karar alındı.
Taslak metin<br>ortaya çıktı

Taslak metin
ortaya çıktı

​İnfaz düzenlemesinde 17 madde şekillendi.
Kupada <br>büyük sürpriz

Kupada
büyük sürpriz

​2. Lig ekibi Kırklarelispor Başakşehir'i eledi.
FETÖ elebaşının kuryeliğini yapmış

FETÖ elebaşının kuryeliğini yapmış

İşte FETÖ'nün kilit isminin yakalandığı operasyonun detayları.
15 Temmuz'dan<br> yeni görüntüler

15 Temmuz'dan
yeni görüntüler

Darbeciler görev dağılımını böyle yapmışlar.
Faytoncuların<br>25 ton çöpü toplandı

Faytoncuların
25 ton çöpü toplandı

​Büyükada'daki atların bulunduğu alanlar kaldırıldı.

Oy zarfı kaldırılsın

Oy zarfı kaldırılsın

YSK Başkanı Sadi Güven 24 Ocak'ta 7 yıllık süresini tamamlayacak.
13 milyon emekliyi ilgilendiriyor

13 milyon emekliyi ilgilendiriyor

"​Bankaların tek taraflı dayatmalarına izin verilmemeli."
Maaşımızı<br>devlet ödesin!

Maaşımızı
devlet ödesin!

​Gıda ürünlerindeki hilelere karşı ilginç çağrı.
Biyolojik savunma<br>yatırımı güçlenmeli

Biyolojik savunma
yatırımı güçlenmeli

Gizemli virüs yayılıyor: Türkiye'nin atması gereken adımlar var.
Formayı giydi

Formayı giydi

Bilal Başacıkoğlu'nun maliyeti belli oldu.
Türkiye uzun süre<br>bu olayı konuşmuştu

Türkiye uzun süre
bu olayı konuşmuştu

​MİT gözetiminde kazı yapılan 'gizemli ev', turistik mekana döndü.
İki takıma gitmem

İki takıma gitmem

​Rıza Çalımbay'dan dikkati çeken cevap.
Altın için tarihi parçaladılar

Altın için tarihi parçaladılar

​Defineciler kaya kiliseyi kullanılamaz hale getirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.