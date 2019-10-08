Astsubay için "Klavye delikanlısı" diyen Yeşim Salkım kendini savundu: Asker olduğunu bilmek zorunda değilim

Şarkıcı Yeşim Salkım, Türk askerinin Fırat'ın doğusundaki YPG'li teröristlere yönelik operasyon düzenlemesinin gündemde olmasıyla alakalı attığı twette "Sonuna kadar savaşa hayır diyeceğim" dedi.

Paylaşımıyla tepki çeken Salkım, bir Türk askerine "Klavye delikanlısı" diyerek hakaret etti ve engelledi. Kısa sürede gündem olan Salkım, yeni bir açıklama yaparak kendisini savundu.

HAYAT Yeşim Salkım astsubaya hakaret etti: Hadi lan oradan klavye delikanlısı

Yeşim Salkım, Türkiye’nin Suriye’de düzenleyeceği Barış Pınarları Operasyonu hakkında, bir Tweet yayınladı. Salkım, düzenlenecek operasyon için, “Bıkmadınız usanmadınız yıkmaktan sonuna kadar savaşa hayır diyeceğim #SavaşaHayır” şeklinde yorum paylaşan Salkım'a, tepki geldi.

Salkım'a tepki geldi

Salkım'a cevap veren bir kişi, o tweet'in altına, “Savaşa hayır diyorsun da gidip gördün mü orada neler oluyor??Yüzlerce insana zulmedip çoluk, çocuk demeden katleden teröristlerle dolu.. Burada bol keseden atmak kolay tabi!!” ifadelerini yazdı.

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"Hadi lan oradan klavye delikanlısı"

Bunun üzerine sinirlenen Salkım, "Sen gitti herhalde ben teröristlere değil, savaşa hayır dedim" yanıtını verdi. Tepki veren kişiden ise cevap gecikmedi. Aynı takipçi, "Evet gittim, oradaki insanların halini gördüm. Sen evinde uyurken, ben oradan yeni geldim" dedi.

Yeşim Salkım, bu sözlere de fazlasıyla içerleyerek, "Hadi lan oradan klavye delikanlısı" yazdı. Salkım, ardından da kendisine cevap veren takipçisini engelledi.

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Astsubay çıktı

Tüm bu sözlü sataşmanın sonrasında Yeşim Salkım'a cevap veren kişinin, sınırda görevli bir astsubay olduğu ortaya çıktı. Astsubayın sınır bölgesinde çocuklarla yer aldığı fotoğraf ise başka Twitter kullanıcıları tarafından, Yeşim Salkım'a gönderildi.

Açıklama geldi: Asker torunuyum

Salkım, "Ben size demedim. Anneme küfür eden kişiye yazdım. Ben sizin asker olduğunuzu bilmiyorum ayrıca bilmek zorunda değilim. Ben asker torunuyum, dedem de askerdi benim. Üstelik hiçbir asker kardeşimize laf etmem, ettirmem siz sayfamdaki küfürleri bir okuyun önce" dedi.