Hayat Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti
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Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Ayberk Pekcan geçen hafta memleketi Mersin’de yoğun bakıma alınmıştı. 51 yaşındaki oyuncu bugün hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayberk Pekcan hayatını kaybetti. Ayberk Pekcan kimdir? Ayberk Pekcan hangi film ve dizilerde oynadı?
Ayberk Pekcan.

Bugüne kadar onlarca tiyatro, sinema çekimi dizi filmde rol alan usta aktörün başrolünde oynadığı son filmi Dilberay bu cuma vizyona girecek.

Oyuncu Ayberk Pekcan (51), ekim ayında sırt ağrısı şikâyetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrenmişti.

  • Pekcan, kemoterapiye başladığını böyle duyurmuştu:
  • “Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben Akciğer Kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla...”

AYBERK PEKCAN KİMDİR?

Ayberk Pekcan, 22 Mayıs 1970 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin şehirlerinde geçirdi. Pekcan ilk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Ünlü sanatçı daha sonra da oyunculuk kariyerine İstanbul'da başladı.

Ihlamurlar Altında', 'Yaprak Dökümü', 'Kurtlar Vadisi' ve 'Keşanlı Ali Destanı' gibi televizyon dizilerinde ana rollerde oynayan Ayberk Pekcan, 2010 yılında da başrolünde yer aldığı 'Saç' adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası Film festivallerinde ödüller aldı. Pekcan, 2012'de gösterime giren 'Aşk ve Devrim' adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

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