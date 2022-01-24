Hayat Fatma Girik hayatını kaybetti
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Fatma Girik hayatını kaybetti

Türk sinemasının önemli ismi Fatma Girik hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın gözbebeği bilindiği üzere Hidrosefali hastalığı olarak bilinen ve beyinde su toplanması anlamına gelen hastalık sebebiyle ameliyat olmuştu. Yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a giden Türk sinemasının ünlü yıldızının tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam etmekteydi. Gelen bu son dakika haberi sonrası milyonlarca kişi "Fatma Girik öldü mü, hastalığı neydi, neden öldü, kaç yaşındaydı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Acı haber bugün geldi. Usta oyuncu sanat camiasını ve sevenlerini adeta yasa boğdu. Peki, Fatma Girik öldü mü, hastalığı neydi, neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte son dakika haberinin detayları…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yeşilçamın Usta İsmi Fatma Girik Hayatını Kaybetti: Fatma Girik Kimdir Kaç Yaşında Vefat Etti? Fatma Girikin Ölüm Nedeni Ne?
Fatma Girik vefat etti.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak haberi duyurdu.

Eski Şişli Belediye Başkanı olan Girik için Keskin şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim."

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan sanatçı, yazın göğüs hastalıkları enfeksiyonu teşhisi konularak tedaviye alınmış, beş gün hastanede kalmıştı.

FATMA GİRİK KİMDİR?

12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğan Fatma Girik, Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk başrolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün’le tanışıklığı Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı.

Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yaptı.

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