Aytaç’ın Güneş Enerjisi Santrali Yıldız Holding’in yeşil dönüşümüne güç katacak

Yıldız Holding, “Bu Dünya Bizim” yaklaşımı ve “İsrafsız Şirket” iş modeliyle yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında tüm şirketlerinde yeşil dönüşüm yatırımlarına devam ediyor.

Aytaç Gıda CEO’su Erhan Çetin, “Aytaç olarak, kuruluşumuzdan bu yana sektöre öncülük eden marka olma hedefiyle tüm süreçlerimizi sürdürülebilirlik bakış açısıyla yeniden tasarlıyoruz. Karbonsuzlaşma yolculuğumuz kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sürdürüyor, sorumlu üretim anlayışımızla çevresel etkimizi azaltacak yenilikçi uygulamaları hayata geçiriyoruz. Çankırı Çerkeş’teki fabrika sahamızda kurulan Güneş Enerjisi Santrali’mizle de yıllık yaklaşık 5 bin 500 ton karbon emisyonunu engelleyerek, gelecek nesiller için sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkıda bulunuyoruz. Enerji verimliliğine yönelik etkili uygulamalarımızla iştiraki olduğumuz Yıldız Holding’in 2050 Net Sıfır karbon emisyonu hedefine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.