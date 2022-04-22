Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Bakan Kasapoğlu Erzurumda öğrencilerle iftar yaptı Gençlerimiz bizim umudumuz
AKTÜEL

Bakan Kasapoğlu Erzurum'da öğrencilerle iftar yaptı: Gençlerimiz bizim umudumuz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzurum'da Abdurrahman Gazi Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar yaptı. Kasapoğlu, "Türkiye'nin, çıtayı yukarı taşıma ve bu anlamda her geçen gün her alanda olduğu gibi hem gençlikte hem de sporda daha önde olma gibi vizyonu var. Kış sporlarında artık Erzurum bir marka şehir ve önümüzdeki yıl okul sporlarıyla ilgili uluslararası spor organizasyonunu şubatta Erzurum'da gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bakan Kasapoğlu Erzurumda öğrencilerle iftar yaptı: Gençlerimiz bizim umudumuz
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'a gelen Bakan Kasapoğlu, Vali Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

  • AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Kasapoğlu, burada, Erzurum'un özel bir şehir olduğunu söyledi.

Erzurum'un gençlik ve spor alanında değer verilen bir şehir olduğunu bildiren Kasapoğlu, "Bugüne kadar gençlik ve spor yatırımları konusunda Erzurum'u nasıl daha yukarı taşırız diye mücadele verdik ve bundan sonra da çaba katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Gençlerimiz bizim umudumuz"

Erzurum'daki spor altyapılarını farklı noktalara taşıdıklarını ifade eden Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Kış sporlarında artık Erzurum bir marka şehir ve önümüzdeki yıl okul sporlarıyla ilgili uluslararası spor organizasyonunu şubatta Erzurum'da gerçekleştireceğiz. Erzurum, her şeyin en güzeline ve iyisine layık. Gençlerimiz bizim umudumuz. Gerek Gençlik Merkezlerimiz gerekse de gençliğe olan desteklerimiz Erzurum'da hızla devam edecek. Türkiye'nin dört bir yanında yurtlarımız 750 binden fazla öğrencimizi yuva sıcaklığıyla bağrına basıyor. Yurt altyapımızdan Gençlik Merkezi altyapısına, Gençlik Merkezinden gençlik kamplarına kadar çalışmalarımız ilçe sathında da devam edecek."

Türkiye'nin amaçlarından bahseden Kasapoğlu, "Türkiye'nin, çıtayı yukarı taşıma ve bu anlamda her geçen gün her alanda olduğu gibi hem gençlikte hem de sporda daha önde olma gibi vizyonu var. Biz de bu vizyona layık olmak için bugüne kadar olduğu gibi iş birliklerimizi gerek yerel yönetimlerimizle gerekse diğer kurum kuruluşlarla bir sinerji oluşturma mantığıyla devam ettireceğiz" diye konuştu.

"Türkiye dünyanın umudu bir ülke"

Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna vurgu yapan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

  • "Türkiye sadece Türkiye'nin değil dünyanın umudu bir ülke ve bu noktada da bu kutlu yürüyüşümüze sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, AK kadrolarla, Cumhur İttifakı'yla inşallah 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarımız için durmadan ve yorulmadan omuz omuza devam edeceğiz. Bu çerçevede 2023 seçimleri önümüzdeki en önemli hedeflerimizden bir tanesi."


Kasapoğlu, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Abdurrahman Gazi Kız Öğrenci Yurdu'na geçti.

Girişte öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Kasapoğlu, öğrencilerle sıraya girerek yemeğini aldı.

Öğrencilerle birlikte iftarını yapan Kasapoğlu, öğrencileri Ankara'ya davet etti.

PKKya Pençe-Kilit darbesi

PKK'ya 'Pençe-Kilit' darbesi

42 terörist etkisiz hale getirildi.
Yeşil cami

'Yeşil cami'

​Birçok dizi ve filmde gösteriliyor, ününe ün katıyor.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayandan Kılıçdaroğlunun fatura provokasyonuna yanıt: Ben yatıracağım

MİT'ten nokta operasyon

MİT'ten nokta operasyon

PKK/YPG'nin 2 üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi

​Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 58. gününde: Can kayıpları var.

​DP liderinin, Davutoğlu ve Babacan'ı dışlayan sözlerinin yol açtığı kriz aşılmadı.

Bahçesini kazarken hazine buldu

Bahçesini kazarken hazine buldu

​Bir anda servete kondu: Dev altına paha biçilemiyor.

Bella Hadid'in paylaşımı cami imamını mutlu etti.

İsrail polisine meydan okuyan Arif Tütüncü Yeni Şafak'a konuştu: Mekanın sahibi benim.

​Bakan Dönmez'den bor ve lityum cevheri müjdesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.