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Hayat

Bakanlık harekete geçti: Türkiye’de nerede yüzülür?

Sağlık Bakanlığı yaz sezonunu değerlendirmek isteyen tatilciler için harekete geçerek yeni bir uygulamayı devreye koydu. Bakanlığın uygulamaya soktuğu 7/24 hizmet veren ‘Yüzme Suyu Takip Sistemi’ ile plajların sağlık yönünden risk taşıyıp taşımadığına bakılabilir.

12:10 . 3/08/2023 Perşembe
DHA
Sağlık Bakanlığı tatilciler için hayata geçirdiği uygulamayla en temiz denizlerin nerede olduğu görülebiliyor.

Sağlık Bakanlığı tatilciler için hayata geçirdiği uygulamayla en temiz denizlerin nerede olduğu görülebiliyor.

Yurt genelinde yaz sezonu hareketliliği yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistler, farklı noktalarda tatillerini değerlendiriyor. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler uygun rotalar arıyor. Keyifli bir tatil geçirmek isteyenler maliyet kadar güvenilirliğe de önem veriyor.

Bakanlık harekete geçti

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı'nın projesi yoğun ilgi görüyor. Koronavirüs döneminde büyük endişeye yaşayan vatandaşlara kolaylık sağlanması adına Bakanlık harekete geçmişti. Bu kapsamda plajlarda da vatandaşların salgından korunması için çalışmalara başlanmıştı.

"Yüzme Suyu Takip Sistemi"

Temiz ve güvenilir bölgelerde denize girmek isteyenler için 'Yüzme Suyu Takip Sistemi' kuruldu. Hayata geçirilen proje ilk günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Tatilciler de dev hizmetten yararlanmaya devam ediyor. Bu sayede vatandaşlar, tek tıkla plajların sağlık yönünden risk taşıyıp taşımadığını öğrenebiliyor. Öte yandan sahip olduğu imkanlara da ulaşabiliyor.

Renklerin anlamları Sistemde 5 farklı renk bulunuyor.

Renklerin anlamları ise şöyle:

Mavi: Mükemmel

Yeşil: İyi

Sarı: Kötü

Kırmızı: Girilmesi yasak

Gri: Yeni

7/24 hizmet veren uygulamaya,
internet adresinden ulaşılabilir.
#Yüzme Suyu Takip Sistemi
#Sağlık Bakanlığı
#ankara
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