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Hayat

Baş ve diş ağrısı için hastaneye giden genç kız beyin tümöründen yaşamını yitirdi

Hakkari'de baş ve diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyninde tümör olduğu belirlenip, ameliyat edilen 26 yaşındaki Şilan Temel hayatını kaybetti.

10:24 . 4/08/2023 Cuma
DHA
Şilan Temel

Şilan Temel

Hakkari'de Berçelan Mahallesi'nde oturan Şilan Temel, bir süre önce baş ve diş ağrısı şikayeti yaşayınca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne gitti. Temel'in dişini çeken doktor, baş ağrısı içinse Hakkari Devlet Hastanesi'ne yönlendirdi.

Kurtarılamadı

Yapılan tetkiklerde Temel'in beyninde tümör olduğu belirlenip ameliyat edildi. Bir süredir hastanede tedavisi gören Şilan Temel, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Şilan Temel’in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Berçelan Mahalle Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



#Şilan Temel
#Hakkari
#sağlık
1 saat önce
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