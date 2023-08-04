Baş ve diş ağrısı için hastaneye giden genç kız beyin tümöründen yaşamını yitirdi

Yüz bölgesinde başlayıp ani sonlanan, kısa süreli elektrik şoku benzeri ağrıyla kendini gösteren ve delirten hastalık olarak da adlandırılan Trigeminal nevralji, özellikle yemek yerken ortaya çıkıyor. Her yaşta görülebilmesine rağmen en sık 50 yaş üzerinde rastlandığını söyleyen Doç. Dr. Muhammet Arif Özbek hastalığın belirtilerini tek tek sıraladı.