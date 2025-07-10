Başkan Ulutaş'tan mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

İlk olarak Yalınbudak Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Ulutaş, burada mahalle sakinleriyle samimi bir ortamda buluştu. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Ulutaş, gösterilen ilgi ve misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gösterdikleri ilgi ve misafirperverlikleri için Yalınbudaklı hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum" dedi.