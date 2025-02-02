Bebeğinizin ilk lokması sağlıklı olsun

Bebeğinizin ek gıdaya geçiş sürecinde nereden ve nasıl başlayacağınızı bilmiyorsanız, Esra Özkan Çiçek’in “Bebeğimin İlk Lokması” kitabı tam da size rehber olacak. Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık etiketiyle yayımlanan bu kitap, annelere ek gıdaya geçiş sürecinde yol gösterici olmayı amaçlıyor. Gazetecilik alanında 15 yıllık deneyime sahip olan Esra Özkan Çiçek, kızının ek gıdaya geçiş sürecinde yaşadığı deneyimleri ve araştırmalarını annelerle paylaşmaya karar vermiş. Gazi Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Çiçek, medya ve iletişim sektöründe çeşitli görevlerde bulunmuş. Ancak kızının doğumu ile kariyerine ara vererek, annelik deneyimini en iyi şekilde yaşamak istemiş. Kızının 6 aylık olmasıyla birlikte ek gıdaya geçiş süreci başlayan Çiçek, bu dönemde yaşadığı tedirginliği ve heyecanı şu sözlerle anlatıyor: “Bebeğim, dünyanın en güzel lezzetlerini ilk defa tatmaya başlayacaktı. Hepsini tek tek keşfedecekti. Bu anların mutluluğunu ve heyecanını yaşarken aynı anda tedirginlik de üzerimdeydi. Bebeğim ilk defa farklı tatları deneyecekti. Nereden ve nasıl başlamalıyım bilemiyordum.” Gazetecilik kariyerinde bir dönem gastronomi yazarlığı da yapan Çiçek, restoranlar ve menüler hakkında yazılar yazmış, bu alandaki bilgisini derinleştirmiş. Eşinin catering ve yemekçilik sektöründe çalışması ise ona gıda sektörü hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı sunmuş. PR çalışmalarını yürüttüğü catering şirketinde gıda mühendisleri ve diyetisyenlerle sık sık iletişim hâlinde olan Çiçek, uzmanlardan öğrendiklerini bir gazeteci bakış açısıyla annelere aktarmaya karar vermiş. Kitabında, bebeklerin ek gıdaya geçiş sürecinde sıkça kullanılan “3 Gün Kuralı”na göre hazırlanmış mama tarifleri de yer alıyor. Çiçek, bu projeyi oluştururken amacının annelere pratik ve güvenilir bilgiler sunmak olduğunu belirtiyor. Çiçek, “Bu alanda uzman değilim, fakat uzmanlardan öğrendiklerimi, araştırdıklarımı bir gazeteci gözüyle okurlara aktarmak istedim” diyor. “Bebeğimin İlk Lokması”, ek gıdaya geçiş sürecinde olan anneler için pratik tarifler ve öneriler sunarak, bu dönemi daha bilinçli ve keyifli bir hale getirmeyi hedefliyor. Eğer bebeğinizin ek gıdaya geçiş sürecinde doğru adımları atmak istiyorsanız, bu kitap rehberiniz olabilir.