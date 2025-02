Bebeğinizin ilk lokması sağlıklı olsun

Ek gıda ölçülerini her öğün bir tık daha artırarak hazırlayın

Bu kitapta ek gıdaya geçmeye hazır olan 6 aylık bebekler için; sebze ve meyvelerden oluşan ilk 1 aylık menü tarifleri ile beslenme tavsiyeleri bulunuyor. Her bebeğin bünyesi, alerjik reaksiyonu, sağlık durumuna göre beslenmesi farklılık gösterebilir. “Bebeklere ek gıdaya geçiş döneminde 3 gün kuralı ile başlanır” diyen Çiçek, her uzmanın tavsiye ettiği gibi alerji testi olarak “3 gün kuralı”nın unutulmaması gerektiğinin altını çiziyor. Çiçek, “Bebeğinizin doğum tarihine göre farklı dönemdeyseniz kendi mevsiminize göre sebze ve meyveleriniz ile menü içeriklerini şekillendirebilirsiniz. Sebze ve meyve pürelerini ilk başta çok az miktarda başlayabilirsiniz. Bebeğinizi bu tatlara alıştırdıktan sonra ortalama bir bebek kavanozu 125 gram civarındadır. İlk gün tadımlık 1-2 tatlı kaşığı püre, 2. gün 3-4 tatlı kaşığı, 3. gün 40-60 ml, 4. gün 40-60 ml, 5. gün 60-80 ml gibi artırılarak devam edilebilir. Ek gıdaya alışmış bebeklerinize ileri dönemlerde ölçüleri her öğün bir tık daha artırarak hazırlayabilirsiniz” sözleriyle anlatıyor.