Adımlar küçük değişim büyük

“Bu kitabı yazma fikri, bir gün haberlerde Kuzey Pasifik Okyanusu’ndaki devasa çöp adasını görmemle ortaya çıktı” diyen Gamze Atasöz Deniz, “O görüntüler beni derinden sarstı. Deniz tabanındaki mercan resiflerinde bile çöpler vardı. İnsanların tüketim alışkanlıklarının besin zincirine ve ekosisteme nasıl zarar verdiğini, nasıl muazzam bir probleme dönüştüğünü gördüm. Bir yazar olarak bu duruma karşı kayıtsız kalamayacağımı anladım. Özellikle çocuklara bu meselenin ne kadar önemli olduğunu anlatmam gerekiyordu. Gezegenimizin geleceği, küçük yaşta farkındalık kazanan bireylere bağlı bana göre. Tüm bunları bir çocuğun eğlenerek öğrenebileceği fikri bu kitabı yazma arzumu tetikledi ve böylece ‘Çöp Ülkesi’ ortaya çıkmış oldu” sözleriyle kitabı nasıl yazmaya karar verdiğini söylüyor. “Doğada bir şey yok olup giderken aslında yeni bir şeyin doğmasına vesile olur” diyen Deniz, “Küf mantarları doğanın en görünmeyen, en küçük parçalarından biri. Onların çürüyen dünyalarında yaşamlarını sürdürmelerine, sürekli dönüşümlerine hayran kaldım. Ayrıca doğadaki her şeyin bir sesi olduğuna inanıyorum. Konuşan küf mantarları gibi tuhaf unsurlar kullanarak doğanın kendi döngüsünü, doğaya uygun bir dil ile anlatmaya çalıştım” diyor. “Çöpler bir poşet ya da kutuya atıldıktan sonra sorumluluğumuzun bittiği nesneler değildir” ifadelerini kullanan Deniz, “Geri dönüştürülmezlerse doğaya ciddi zararlar verirler. Üstelik çöpe giden çoğu nesne tekrar kullanılabilir durumdadır. Eğer herkes tüketim alışkanlıklarını gözden geçirip düzeltirse, küçük adımlarla büyük değişimler mümkün olabilir. Minik okurlara ve ebeveynlere anlatmak istediğim şey tam olarak bu. Onlarda geleceğe dair umut, geri dönüşüme merak, çevreye karşı sorumluluk duygusunu uyandırmayı hedefledim” şeklinde dile getiriyor.