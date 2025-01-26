Çocukların okuma sevgisini artırmak derdindeyiz

Son yıllarda geliştirilen çocuk içerikleri medyadan pedagoglara kadar her kesimin gündeminde yer tutuyor. İnternet kullanımının oldukça erken yaşlara inmesiyle uzmanlar ve ebeveynler konuya daha yakından bakmaya başladılar. Teknolojinin çocukları kitaplardan uzaklaştırması ve ekran sürelerinin artışı özellikle ebeveynler ve öğretmenler tarafından çözümü aranan bir sorun olarak dikkat çekiyor. Dijitalleşen çağa özgün yorumuyla ayak uyduran Ketebe Çocuk, geçtiğimiz günlerde çocukların erken dönemde dijitalden matbu kitaplara geçiş aşaması için oldukça önemli bir adıma imza attı. Çocukların okuma ve dinleme yeteneklerini geliştirecekleri kitaplar, eğitici oyunlar ve bilişsel yeteneklerini destekleyici aktivitelerle Ketebe Çocuk Mobil Uygulama artık Google Play ve App Store’da. Ebeveyn dostu Ketebe Çocuk Mobil Uygulama, güvenilir ve temiz içeriği reklamsız bir şekilde sunuyor. Ketebe Çocuk etiketiyle raflardaki yerini alan yerli kitapların profesyonel isimler tarafından seslendirildiği uygulama, okuma ve eğitici oyun deneyimleri de sunuyor. Yeni Şafak Pazar olarak; Ketebe Çocuk şef editörü Büşra Öztürk ve uygulamayı kullanan ebeveynlerle konuştuk.

Büşra Öztürk





Eğlenceli ve faydalı bir şeyler kazandırma arayışıyla yola çıktık

“Hem çocukların hem de ebeveyn ve eğitmenlerin kitaplarla olduğu kadar teknolojiyle de iç içe yaşadığı bu dünyada, eğlenceli ve faydalı bir şeyler kazandırma arayışıyla yola çıktık” diyen Ketebe Çocuk şef editörü Büşra Öztürk, “Çocukların teknolojiyi daha fazla kullandığı bir çağda yaşıyoruz ve dijital dünya artık onların öğrenme, eğlenme ve keşfetme süreçlerinin bir parçası haline geldi. Yayınevi olarak, çocukların bu değişimine ayak uydurmamız gerektiğini düşündük. Ancak bu, matbu kitaplardan vazgeçmek değil asla. Tam tersine bu uygulama, sesli dinleme ve interaktif okuma gibi özellikleriyle, çocukların kitaplarla olan bağını derinleştirmek ve okuma sevgisini bir yaşam alışkanlığına dönüştürmek için tasarlandı. Asıl hedefimiz, bu dijital deneyimi matbu kitaplarla taçlandırmak. Ayrıca uygulama, içerisindeki oyunlar ve aktiviteler sayesinde çocukları için güvenilir ve nitelikli içerik arayışındaki ebeveynlere bir destek olarak da görülebilir. Çocuklarının kitap sevgisiyle büyümesini isteyen ancak teknolojiyi nasıl doğru yönlendireceği konusunda endişeleri olan aileler için bir alternatif olabilir” sözleriyle uygulamayı anlatıyor.





Çocukların güvenliği ve ebeveynlerin iç huzuru her şeyden önce geliyor

“Ketebe Çocuk Mobil Uygulamasını tasarlarken en büyük önceliklerimizden biri de çocuklara keyifli bir deneyim sunarken ailelerin ihtiyaç duydukları güvenilir dijital alanı yaratmaktı” ifadelerini kullanan Öztürk, “Reklamların uygun olmayan unsurlar taşıyabileceğini biliyoruz. Bu yüzden, uygulamanın reklam içermemesi en başından karar verdiğimiz bir detaydı. Bizim için çocukların güvenliği ve ebeveynlerin iç huzuru her şeyden önce geliyor. Reklamsız bir ortam hem çocukların kitaplara ve içeriklere odaklanmalarını sağlıyor hem de ebeveynlerin bu uygulamayı güvenle kullanabilmelerine imkân tanıyor” diyor. Öztürk, Ketebe Çocuk etiketiyle yayımlanan kitapların profesyonel seslendirilmesi ve animasyonlarla desteklenmesinin çocukların öğrenme ve okuma alışkanlıklarına nasıl bir katkı sağladığını ise şu sözlerle anlatıyor: “Biz kitapları sınırsız hayal gücünün ve öğrenmenin kapısını aralayan eşsiz birer yolculuk olarak görüyoruz. Çocukların bu yolculuğuna farklı bir boyut katacağına, okuma alışkanlıklarını güçlendiren bir motivasyon sağlayacağına inanıyoruz. Aslında biz teknolojinin sunduğu imkanları kullanarak çocukları kitapların büyülü dünyasına davet ediyoruz. Ayrıca özellikle okumaya yeni başlayan çocuklar için profesyonel seslendirme sanatçılarından dinleyecekleri bu sesli anlatımların, kelimelerin doğru telaffuzunu öğrenmeleri açısından da büyük bir destek sağlayacağını düşünüyoruz.”





Artık yüksek miktarda kitap harcaması yapmıyorum

Gülşen Kelay

Ketebe Çocuk Mobil Uygulamasını kullanan Gülşen Kelay, “Ketebe Çocuk mobil uygulamasını kesinlikle çok beğendim. Reklamsız içerikleriyle çocuklar için birçok alanda harika bir seçenek sunuyor. Geliştirilmeye açık yönleri elbette var; özellikle Ketebe’ye ait daha fazla kitabın eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Her ay yüksek miktarda kitap harcaması yapmak yerine, bu uygulama sayesinde sesli ve hareketli kitaplara kolayca ulaşmak gerçekten harika” diyor.





Oğlum ekran süresini güvenle geçiriyor

Büşra Öztürk

Uygulamayı çocuğu için kullanan Büşra Öztürk ise “Özellikle kitap okuma kısmında hareketli görsel işitsel algıyla kitabı okumak ve çocukların ilgi ve merakını çekmesi, sıkıcı olmaması çok güzel. Böylelikle tüm özellikleri tek bir uygulamada toplamış olduğu için bütçe dostu oluyor. Oğluma tanıdığım ekran süresini güvenle geçirdiğini bilmek beni rahatlatıyor. İçerisindeki oyunları oğlum çok seviyor ve oynuyor” sözleriyle dile getiriyor.



