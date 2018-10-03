Hayat Belediye Başkanı takım elbiseyle kaplıca havuzuna girdi
AKTÜEL

Haymana Belediye Başkanı takım elbisesiyle suya girdi

Belediye Başkanı takım elbiseyle kaplıca havuzuna girdi

Ankara'nın Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, TRT KÜRDİ'de yayınlanan 'Çepik' programı sonrasında program sanatçıları ile birlikte takım elbisesiyle kaplıca havuzuna girdi.

Haber Merkezi DHA
Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve beraberindekiler, takım elbiseleriyle havuza girdi.
Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve beraberindekiler, takım elbiseleriyle havuza girdi.

TRT KÜRDİ'de yayınlanan 'Çepik' isimli program Haymana da canlı yayın olarak yayınlandı.

Programdan sonra programın sunucusu Aydın Aydın, sanatçılardan Hüseyin Kağıt ve Haymana Belediye Başkanı Özemir Turgut ve misafirlerden bazıları Ürofiz Termal Otel'e geçti.

"Suyun cazibesine dayamıyoruz"

  • Otelin havuz bölümüne geçen sunucu Aydın Aydın, "Dünyanın en şifalı suyunun cazibesine dayanamıyoruz" diyerek elbiseleri ile havuza girdi.
  • Aydın'ı Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve sanatçı Hüseyin Kağıt takip etti. Ardından havuz kenarında bulunan saz sanatçılarından bazıları da suya elbiseleri ile atladı.

Haymana Belediye Başkanı, yanındaki bazı bürokratlar ve saz heyeti kıyafetleriyle termal havuza girdi.

Havuzun içinde yüzen ve eğlenen ekip şarkı söyleyip çiğköfte yemeyi de ihmal etmedi.

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