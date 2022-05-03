Bi dünya coşku: İslam alemi Ramazan Bayramı'nı sevinçle karşıladı

Ramazan ayını dolu dolu idrak eden Müslümanlar, bayramı da aynı coşkuyla karşıladı. Mekke’den Kudüs’e, İstanbul’dan, Moskova ve Berlin’e kadar dünyanın dört bir yanında camiler doldu, cemaat meydanlara taştı. Sokaklar çocuk sesleri ile şenlendi, savaş bölgelerinde ise hüzün vardı.

ON BİNLER AYASOFYA’DA

İstanbul’da toplanma adresi Ayasofya oldu. 20 bin kişi kapasiteli cami hınca hınca hınç doldu. Camiye giremeyen binlerce insan da Ayasofya Meydanı’nda saf tuttu. Ramazan Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Camii’nde kılmak isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelmeye başladı. Caminin içi bayram namazı vaktinden önce dolarken, İstanbul’un yanı sıra başka kentlerden ve yurt dışından gelenler namaz için Ayasofya Meydanı’nı doldurdu. Vatandaşlar ve turistler caminin dışında beraberlerinde getirdikleri seccadeler üzerinde saf tuttu. Bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer kıldırdı. Namazın ardından yine caminin imamlarından Bünyamin Topçuoğlu, kılıçla çıktığı minberde hutbe okudu. Sultanahmet Süleymaniye, Selimiye, Hacı Bayramı Veli ve Ulu Cami gibi kadim ibadethaneler bayram sevincine bir kez daha şahitlik etti. Edirne'den Ankara'ya, Malatya'dan Van'a kadar yurdun dört bir yanındaki camilerde benzer kalabalık görüntüler vardı. Namaz sonrası meydanlara taşan kalabalık, bayram coşkusunu tebrikleşmelerle pekiştirdi.

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AKSA'DA 200 BİN KİŞİ

Müslümanların kıblesi Kabe tekbir ve salavatlarla inlerken, İsrail’in alçakça saldırılarına maruz kalan Mescid-i Aksa’da tam bir meydan okuma vardı. Dünyanın dört bir yanından Kudüs’e giden Müslümanlar Aksa’da 200 bin kişiyle saf tuttu. Aksa, genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuklarla doldu. Yollarda hem araç hem de insan trafiği oluştu.

Eski Şehir bölgesinin kapılarında kalabalığın ilerlemesini bekleyenler tekbir getirdi. İsrail polisinin çevrede normal zamanlara göre varlığını azalttığı görüldü. Bayram namazının ardından, bir grup Filistinli Kubbetu’s Sahra Camisi’nin çevresindeki kemerlerden birine pankart açtı ve İsrail işgaline karşı slogan attı. Mescid-i Aksa’dan çıkanlar Eski Şehir’in ara sokaklarında yoğunluk oluşturdu.

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Bayram çocukları

Ramazan Bayramı’nın birinci gününü kentin turistik mekanlarda, sahillerde ve parklarda değerlendirirken, bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Kovid-19 salgını tedbirleri gölgesinde geçen 2 yılın ardından Ramazan Bayramı’nda bu yıl herhangi bir kısıtlama uygulanmıyor. Bunu fırsat bilen vatandaşlar da bayramın ilk gününü açık havada değerlendirdi. İstanbul’da kentin tarihi noktalarından biri olan, her gün birçok yerli ve yabancı turistin uğradığı Sultanahmet Meydanı, bayram günü de büyük bir kalabalığı ağırladı. Bazı vatandaşlar meydandaki çimlerde oturarak vaktini geçirirken, bazıları da çevredeki hediyelik eşya satan dükkanları gezdi. Taksim, Beşiktaş ve Ortaköy’de de bayram hareketli geçti.

Bayramı aileleriyle dışarıda geçiren bazı çocuklar oyun parklarında eğlenirken, bazıları da Beşiktaş Meydanı’nda kaykay yaparak günün keyfini çıkardı. Avcılar ve Zeytinburnu sahiline gelenler de sahil şeridinde yürüyüş yaptı. Çocuklar da parktaki oyun alanlarında vakit geçirdi. Meydanları dolduran vatandaşlar ve turistler Ortaköy ve Taksim meydanlarında hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Kimi çocuklar da lunapark gibi eğlence merkezlerinde bayramı bayram etti.

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HAYAT Bayram coşkusu sınır tanımıyor