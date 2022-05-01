Bayram coşkusu sınır tanımıyor

Dünyanın farklı noktalarındaki Müslümanlar, Ramazan Bayramı’nı karşılamanın heyecanını yaşıyor.
Bayram telaşının yansıdığı noktalar arasında şüphesiz çarşı ve pazarlar en başta yer alıyor.
Gıdadan kıyafete kadar kendine has geleneklere sahip bu özel günlerde Müslümanlar bayram gelmeden hazırlıklarını tamamlamak için alışveriş yapıyor.
İsrail’in saldırıları altında bulunan Gazze, on yıllardır süren iç savaşın girdabından çıkmaya çalışan Afganistan ve Afrika’nın 206 milyon ile en kalabalık ülkesi Nijerya’dan gelen fotoğraflar; farklı kültürlere sahip Müslümanların aynı heyecanı paylaştıklarını gösteriyor.