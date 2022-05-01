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Hayat Bayram coşkusu sınır tanımıyor
AKTÜEL

Bayram coşkusu sınır tanımıyor

Dünyanın farklı noktalarındaki Müslümanlar, Ramazan Bayramı’nı karşılamanın heyecanını yaşıyor. Bayram telaşının yansıdığı noktalar arasında şüphesiz çarşı ve pazarlar en başta yer alıyo

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Dış Haberler Yeni Şafak
Bayram coşkusu sınır tanımıyor
Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla Afganistan’ın başkenti Kabil’deki çarşılarda hareketlilik yaşandı.

Dünyanın farklı noktalarındaki Müslümanlar, Ramazan Bayramı’nı karşılamanın heyecanını yaşıyor.

Her renk ve kumaştan geleneksel kıyafetleri nbu pazarlarda bulabilen Nijeryalılar, bütçelerine göre bayramlık kıyafet de diktirebiliyor.n
Her renk ve kumaştan geleneksel kıyafetleri nbu pazarlarda bulabilen Nijeryalılar, bütçelerine göre bayramlık kıyafet de diktirebiliyor.n

Bayram telaşının yansıdığı noktalar arasında şüphesiz çarşı ve pazarlar en başta yer alıyor.

Kabil’deki halk pazarı, bayram alışverişi için en çok tercih nedilen yerlerin başında geliyor.
Kabil’deki halk pazarı, bayram alışverişi için en çok tercih nedilen yerlerin başında geliyor.

Gıdadan kıyafete kadar kendine has geleneklere sahip bu özel günlerde Müslümanlar bayram gelmeden hazırlıklarını tamamlamak için alışveriş yapıyor.

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği nsaldırılara rağmen Filistinli nMüslümanlar, Ramazan nBayramı alışverişlerini ntamamlamak için Gazze npazarlarına akın etti. n
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği nsaldırılara rağmen Filistinli nMüslümanlar, Ramazan nBayramı alışverişlerini ntamamlamak için Gazze npazarlarına akın etti. n

İsrail’in saldırıları altında bulunan Gazze, on yıllardır süren iç savaşın girdabından çıkmaya çalışan Afganistan ve Afrika’nın 206 milyon ile en kalabalık ülkesi Nijerya’dan gelen fotoğraflar; farklı kültürlere sahip Müslümanların aynı heyecanı paylaştıklarını gösteriyor.

Nijerya’da yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı öncesinde, ngeleneksel kıyafet alışverişleri için ülke genelinde kurulan Ramazan pazarlarına akın ediyor.
Nijerya’da yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı öncesinde, ngeleneksel kıyafet alışverişleri için ülke genelinde kurulan Ramazan pazarlarına akın ediyor.

Gazzeliler akşam saatlerinde nRefah kent pazarında bayram nalışverişlerini tamamladı.n
Gazzeliler akşam saatlerinde nRefah kent pazarında bayram nalışverişlerini tamamladı.n
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