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Hayat Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi yarın idrak edilecek
AKTÜEL

'Bin aydan daha hayırlı' Kadir Gecesi yarın idrak edilecek

Türkiye'de Kovid-19 kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasıyla birlikte Kadir Gecesi, iki yıl aradan sonra camilerde ibadet ve duayla idrak edilecek. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ejder Okumuş, Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesinde inmeye başlamasının geceyi çok anlamlı kıldığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi yarın idrak edilecek
Kadir Gecesi 27 Nisan Çarşamba gecesi idrak edilecek.

Ramazanın 27. gecesine denk gelen ve Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi yarın idrak edilecek.

İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bu gece şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

Kovid-19 kısıtlamalarının büyük oranda kalktığı Türkiye'de Kadir Gecesi, iki yıl aradan sonra camilerde ibadet ve duayla idrak edilecek.

Kadir Gecesi mesajları: Resimli, resimsiz, görsel, kısa, anlamlı, güzel Kadir Gecesi mesajları
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Kadir Gecesi mesajları: Resimli, resimsiz, görsel, kısa, anlamlı, güzel Kadir Gecesi mesajları

"Kadir Gecesinde her Müslüman kendisiyle yüzleşmelidir"

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ejder Okumuş, Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesinde inmeye başlamasının geceyi çok anlamlı kıldığını söyledi.

Kadir Gecesinin öneminin Kur'an-ı Kerim'de vurgulandığını anımsatan Okumuş, "Bu geceyi Kur'an gecesi olarak değerlendirmemiz ve Kur'an-ı Kerim'in hidayet yönünü yeniden düşünerek, onu kendimize rehber edinerek hükümlerine uygun bir şekilde yaşamaya çalışmamız gerekiyor." dedi.

Müslümanların Kadir Gecesinde hayatını yeniden gözden geçirmesini ve son bir yılını muhasebe etmesi gerektiğini ifade eden Okumuş, "Kadir Gecesinde her Müslüman kendisiyle yüzleşmelidir. Kendimizle yüzleşirken ölçümüz hiç kuşkusuz Kur'an-ı Kerim ve yaşayan Kur'an olan Hazreti Peygamberin bize bıraktığı sünneti olmalıdır." diye konuştu.

Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olarak tanımlanan Kadir Gecesinin ibadetle geçirilmesi gerektiği tavsiyesinde bulunan Okumuş, "Bu geceden, Rabbimizin insanlığı kurtuluşa sevk etmek için Peygamberimize ve onun üzerinden bütün bir insanlığa indirdiği Kur'an-ı Kerim'i yaşamamız ve hayatımızı ona göre kurmamız mesajı çıkıyor." dedi.

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