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Hayat Bir asrın hikayesi Türk ve dünya edebiyatının usta kalemleri 50 Muhteşem Kısa Hikaye kitabında buluştu
KÜLTÜR SANAT

Bir asrın hikayesi: Türk ve dünya edebiyatının usta kalemleri '50 Muhteşem Kısa Hikâye' kitabında buluştu

Bir asrın hikayesi: Türk ve dünya edebiyatının usta kalemleri '50 Muhteşem Kısa Hikâye' kitabında buluştu

Tefrika Yayınları, Türk ve Dünya Edebiyatının en usta kalemlerinin eşsiz hikâyelerinden oluşan iki yeni kitap yayımladı. Dünya edebiyatından “50 Muhteşem Kısa Hikâye” isimli kitap ile okur edebiyat tarihinin zirvelerinde kendileri ile baş başa olacakları bir yolculuğa çıkacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
50 Muhteşem Hikaye, tüm kitapseverleri bir asrın hikâyesini tarihimizin en usta kalemlerinden dinleyecekleri bir yolculuğa davet ediyor.
50 Muhteşem Hikaye, tüm kitapseverleri bir asrın hikâyesini tarihimizin en usta kalemlerinden dinleyecekleri bir yolculuğa davet ediyor.

Çehov, Dostoyevski, Tolstoy, Gogol, Puşkin, Maupassant, Kafka, Zweig, Rilke, Woolf, O. Wilde, Poe, Pessoa... Eserleri neredeyse tüm dillere çevrilmiş bu büyük yazarların hikâyelerinde dilin en özenli hâli, anlatımlarının insan ruhuna dokunan enfes güzelliğiyle birleşiyor. Varlığımız ve yaşadığımız hayat hakkında pek çok şey anlatıyorlar.

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Söyledikleri ve söyleyiş biçimleri, onlarca yıldır insanlığa önemli değerler katmış bu yazarların hikâyelerinden derlenmiş 50 Muhteşem Kısa Hikâye, okurları edebiyat dehalarının büyülü dünyaları ile buluşturuyor.

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  • 50 Muhteşem Kısa Hikâye kitabında hikayeleri yer alan yabancı yazarlar:
  • Franz Kafka, Guy de Maupassant, Alphonse Daudet, Anatole France, Anton Çehov, Fyodor M. Dostoyevski, Edgar Allan Poe, Aleksandr Sergiyeviç Puşkin, F. Scott Fitzgerald, Nikolay Vasilyeviç Gogol, Maksim Gorki, Hans Christian Andersen, Lev Nikolayeviç Tolstoy, Arthur Conan Doyle, Rainer Maria Rilke, Virginia Woolf, Émile Zola, Washington Irving, Panait Istrati, O. Henry, Oscar Wilde, Joseph Conrad, Fernando Pessoa, Stefan Zweig

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İki cilt halinde yayınlanan kitap.

Türk edebiyatından “50 Muhteşem Kısa Hikâye”

Tefrika Yayınları, büyük beğeniyle karşılanan “50 Muhteşem Kısa Hikâye” kitabından sonra okurları yine çok iddialı bir seçkiyle buluşturuyor. Tanzimat’tan modern edebiyatımıza dek edebiyat tarihimize yön vermiş, üslupları ve anlattıkları itibariyle hikâyeciliğimize iz bırakmış önemli isimlerin ilk defa bir arada olduğu bu derleme, yazarlarımızın diğer eserleriyle de tanışmak için sağlam bir basamak niteliğinde. Daha önce günümüz Türkçesine uyarlanmamış bazı hikâyeler de derleme içerisinde yer alıyor.

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  • 50 Muhteşem Kısa Hikâye kitabında hikayeleri yer alan Türk yazarlar:
  • Yusuf Atılgan, Tezer Özlü, Tomris Uyar, Sabahattin Ali, Tarık Dursun K., Vüs’at O. Bener, Sevgi Soysal, Aziz Nesin, Haldun Taner, Peyami Safa, Ömer Seyfettin, Halid Ziya Uşaklıgil, Rıfat Ilgaz, Bilge Karasu, Nezihe Meriç, Onat Kutlar, Necati Cumalı, Fakir Baykurt, Halide Edip Adıvar, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Osman Cemal Kaygılı, Ahmet Rasim, Nabizâde Nâzım, Mahmut Yesari, Peride Celal, Mehmet Rauf, Orhan Duru, Sabahattin Kudret Aksal, Samipaşazâde Sezai, Ahmet Mithat Efendi

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