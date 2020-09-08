Ketebe Yayınları, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü dolasıyla Darülaceze’de bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik öncesi Darülaceze sakinlerine Güray Süngü’nün “Kış Bahçesi” ve “Sayıklar Bir Dilde” ile Kadir Daniş’in “Yeryüzü Blues” kitapları hediye edildi. Kitap bağışı ve yazar söyleşi programıyla Darülaceze sakinlerine moral ve motivasyon sağlamayı amaçlayan Ketebe Yayınları, aynı zamanda okumanın ve yazmanın önemine dikkat çekti.

Darülaceze'de Dünya Okuma Günü kutlandı.

Etkinlik kapsamında, Darülaceze bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uyularak, Sanatçı Erdal Şahin müzik dinletisinde bulundu, ardından kitapların yazarları söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin moderatörlüğünü TVNET Ketebe Programı Sunucusu Mehmet Önder üstlendi. Söyleşinin sonunda Darülaceze sakinleri, Ketebe Yazarları Güray Süngü ve Kadir Daniş’e kitaplarına dair sorular yöneltti. Soruları yanıtlayan yazarlar, Darülaceze sakinleriyle keyifli anlar yaşadı. Söyleşi sonrası Ketebe yazarları kitaplarını imzaladı.

Darülaceze'de Dünya Okuma Günü kutlandı.

Programa dair açıklama yapan Ketebe Yayınları Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan, “Darülaceze’de yaşamlarını sürdüren büyüklerimizle 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü vesilesiyle buluşmak istedik. Onlara özel bir program hazırladık. Kitaplarımızı hediye ederek yazarlarımızla buluşturduk ve söyleşinin ardından kitap imza programı düzenledik. Bu sayede hem 125 yıllık tarihe sahip olan Darülaceze Başkanlığı sakinlerinin yanında olduğumuzu gösterdik hem de her yaşta okuma yazmanın önemine dikkat çekmeyi amaçladık” dedi. Çalışkan, Dünya Okuma Günü vesilesiyle Darülaceze ile birlikte toplam bin adet kitap bağışı yaptıklarını da sözlerine ekledi.

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Darülaceze'de Dünya Okuma Günü kutlandı.

Söyleşinin ardından Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci basına röportaj verdi. Ketebe Yayınları’nın bu etkinliği hakkında görüşlerini dile getiren Başkan Cebeci şunları söyledi: “Bu tür kurumlar arasında dünyada son derece ciddi pandemi vakalarının yaşandığını duyuyoruz. Karantina döneminde hasta bakıcılarımız, hemşirelerimiz kurumda kaldılar. Dünyada maalesef örneklerini gördük, çalışanlar hastaları bırakıp kaçtılar. Bizde böyle bir şey yaşanmadığı gibi sakinlerimiz arasında pozitif vaka da yaşanmadı. Aldığımız tedbirler ile 500 kişiden fazla sakinin kaldığı, 400 civarında çalışan olan bu kurumda hamd olsun ki belki dünyada korona virüs nedeniyle hiçbir ölüm yaşanmayan tek kurumuz. Bununla gurur duyuyoruz. Buraya günde 250’den fazla ziyaretçi gelirdi. Kapıları tamamen kapatmadık, ziyaretleri kısıtladık, önlemlerimizi aldık. Pandemi döneminde burada kalan sakinlerimiz yalnız kaldığı için çok üzülüyordu. Bugün Ketebe Yayınlarının Dünya Okuma-Yazma Günü dolayısıyla düzenlediği bu programla sosyal mesafe kurallarına uyarak güzel bir organizasyona imza attık. Yazarlarımız kitaplarını imzalayacak, söyleşide soruları yanıtlayacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.”

Darülaceze'de Dünya Okuma Günü kutlandı.

KETEBE YAYINLARI HAKKINDA

2018 Mart’ında yayın hayatına başlayan ve romandan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalara kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Ketebe, Türk kültür hayatında kalıcı bir şekilde yer edinmeyi düstur edinmiş bir yayınevidir.

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Türk edebiyatının seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine meraklıları ve araştırmacıları davet edecek nitelikteki çalışmalara, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın verimlerine, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına ve gün yüzüne çıkmamış değerlerine ev sahipliği yapmak ise yayın politikasının omurgasını oluşturmaktadır.

Ketebe, büyük bir kompozisyon inşa ediyor, yayımladığı her kitabı da bir yapbozun parçaları olarak düşünüyor. Ketebe; kitaba, kâğıda ve söze hürmet eden bir medeniyetin parçası olarak “yazı kalır” diyerek yola devam ediyor.

Detaylı bilgi için www.albayrak.com.tr ve www.ketebe.com sayfamızı ziyaret edebilirisiniz.

DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI HAKKINDA

1895 yılında Sultan II. Abdülhamid Han tarafından kurulan, kurulduğu günden bu yana 29.000’i çocuk olmak üzere toplam 72.000 kişiye Şefkat Yuvası olan Darülaceze; din, dil, ırk, sınıf ve cinsiyet farkı gözetmeksizin bakıma muhtaç, yaşlı, engelli insanlara, sokağa terk edilmiş kimsesiz yavrulara hizmet vermektedir. Şu an Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Darülaceze’de barınan sakinlerin tüm giyinme, barınma, gıda, sağlık ve bakım ihtiyaçları kurum tarafından karşılanmakta, hizmet 24 saat aralıksız devam etmektedir. Sakinlerin muayene ve tedavi hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleriyle acil veya kronik rahatsızlıklar tedavi edilmeye çalışılmakta, ileri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda hastanelerle bağlantı kurularak her türlü tıbbi tedavileri yapılmaktadır. Rehabilitasyon merkezi ile de psikologlar ve gönüllüler eşliğinde atölye çalışmaları yapan sakinlerimizin sosyal yaşantıya adaptasyonları ve motivasyonları sağlanmaktadır.