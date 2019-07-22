Hayat Bitkilerin korkulu rüyası vampir kelebek
AKTÜEL

Bitkilerin korkulu rüyası vampir kelebek

Rize’de bitkilerin özünü emerek zarar verdiği için vampir kelebek olarak adlandırılan 'Ricania Simulans’ havaların ısınmasıyla Rizeliler’in korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Haber Merkezi IHA
Ricania Simulans'ın zarar verdiği bitkiler.
Ricania Simulans'ın zarar verdiği bitkiler.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde özellikle sahil kesimlerde yıllar önce türeyen Ricania Simulans bu kez rakımı yükseltti ve yüksek bölgelerde de etkili olmaya başladı.

Çay, salatalık, mısır, fasulye, domates gibi yeşil bitkilerin tümüne konarak özünü emen ve bitkiyi kurutan 'Ricania Simulans’ isimli kelebek türüne Rize halkı bitkinin özünü emdiği için ’Vampir Kelebek’ ismini vermişti. Bu kelebekler artık bitkilerin yanı sıra insanların yaşam alanı olan evlere dahi girmeye başladı. Havanın kararıp evlerin ışıklarının yanmasıyla yaşam alanlarını istila eden kelebekler zıpladığında çarptığı insanın ise canını da yakıyor.

Vampir kelebekler ile yıllardır mücadele etmeye çalıştıklarını, sonu gelmediği için de artık alıştıklarını dile getiren Rizeli Ömer Demir “Kelebekler yaklaşık 10-15 yıldır burda, bizden biri oldular artık. Yatağımıza kadar giriyorlar. Geceleri ışıklar yandığında evin içerisine giriyorlar. Bunlarla yaşamaya alıştık artık. Biz vatandaşlar olarak ilkel yöntemlerle mücadele etmeye çalışıyoruz ama bunlarla mücadele etmesi gereken ziraat odaları siyaset etmekten mücadele edemiyorlar. İşleri çok yoğun, üreticiden kestikleri paralar çok az geliyor herhalde ilgilenmiyorlar, siyaset yapıyorlar sadece” ifadelerini kullandı.

Uyuyor ama dinlenemiyorsanız dikkat
HAYAT
Uyuyor ama dinlenemiyorsanız dikkat

Uzun süre tokluk sağlıyor
HAYAT
Uzun süre tokluk sağlıyor
Listeye iki çizik daha

Listeye iki çizik daha

​Bingöl'de etkisiz hale getirilen teröristler bakın kim çıktı.
İrandan misilleme

İran'dan misilleme

İngiltere'de Acil Durum Kurulu bugün toplanıyor.
1 ton esrarı TIRla taşıyorlardı

1 ton esrarı TIR'la taşıyorlardı

​Batman'da PKK'nın borular arasına sakladığı esrar ele geçirildi.
Yarın sefere çıkıyor

Yarın sefere çıkıyor

Türkiye ile Gürcistan arasında bir ilk gerçekleşecek.
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Yerleştirme sonuçları MEB'in internet sitesinde.
Uyumadan <br>son bir kez

Uyumadan
son bir kez

​Uzmanlar, sosyal medya bağımlılığının en belirgin özelliğini açıkladı.
Tabelaları söküldü

Tabelaları söküldü

​Hamile kadının aracına saldıran baklavacılara şok.
Bu gece<br> indirim geliyor

Bu gece
indirim geliyor

Son olarak benzine 20 kuruş indirim gelmişti.

3 il için yeni uyarı

3 il için yeni uyarı

Meteoroloji'den Karadeniz'de yaşayanlara uyarı.

Gözler Merkez'de

Gözler Merkez'de

Faizdeki indirim miktarı kurun yönünü belirleyecek.

Hızla yayılıyor

Hızla yayılıyor

Makilik alanda çıkan yangında korkutan gelişme.
CHP'ye Atatürk davası

CHP'ye Atatürk davası

​Atatürk'ün mirasçısı Tacinur Demir, vasiyetin iptali için dava açtı.
Operasyon başlatıldı

Operasyon başlatıldı

Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.