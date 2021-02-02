Boğaziçi’ndeki fişlemeye tepki gösteren Bayraktar’ın aşağılanmaya çalışılması alay konusu oldu

Provokatif olayların sergilendiği Boğaziçi Üniversitesi’nde, geçtiğimiz günlerde üzerine LGBT paçavrası yerleştirilmiş Kabe resmi, yere serilmişti. Bu olaya tepki gösteren isimlerden birisi olan Bayraktar TB2’nin mimarlarından Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, “Bilim yuvası olması gereken üniversitede faşizmcilik oynayan alçak ve soysuz zihniyete karşı durarak bu dizeleri yaşatan gençlerin fişlendikleri listede olmaya talibim” paylaşımında bulundu.

GÜNDEM Fişleme böyle deşifre oldu

Bilim yuvası olması gereken üniversitede faşizmcilik oynayan alçak ve soysuz zihniyete karşı durarak bu dizeleri yaşatan gençlerin fişlendikleri listede olmaya talibim.



Adam aldırma da geç git

diyemem aldırırım

Çiğnerim çiğnenirim

Hakk'ı tutar kaldırırım#KabeyiSavunanFişleniyor https://t.co/uRLOwq2Tar — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 31, 2021

Türkiye’de İHA/SİHA devrimi gerçekleştiren Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’ın bu paylaşımına Uğur Serdaroğlu isimli kullanıcının “Önce bir Boğaziçi’yi kazanacak puan alın da sonra konuşalım” demesi sosyal medyada alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Selçuk Bayraktar’ın eğitim geçmişini ve başarılarını paylaşarak bu yoruma yanıt verdi.

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Selçuk Bayraktar'ın eğitim hayatı

1997 yılında Robert Kolej’den mezun olan Selçuk Bayraktar, 1997-2002 yılları arasında İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde lisans eğitimine devam etti. Üniversite eğitimi esnasında University of Pennsylvania’nın (UPenn) GRASP laboratuvarından staj kabulü aldı.

Staj kapsamında almış olduğu burs teklifiyle, yüksek lisans eğitimini 2002-2004 arasında Elektrik Mühendisiği Bölümünde Upenn’de sürdürdü. Araştırmaları kapsamında dünyada ilk kez İHA’ların formasyon uçuşu deneyleri, hava-yer robot takımlarının koordinasyonu, uçuş kontrol ve güdüm sistemleri konularında bilimsel yayınlara konu olan çalışmalar gerçekleştirdi.

Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra çalışmaları esnasında göstermiş başarılardan dolayı MIT (Massachusetts Institute of Technology)’den burslu olarak yüksek lisans-doktora teklifi aldı. MIT’deki eğitimi sürecinde İnsansız Helikopter Sistemlerine agresif manevra yapma kabiliyeti kazandıracak otomatik uçuş kontrol algoritmaları alanında çalışmalar yürüttü.

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2006’da MIT Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden ikinci yüksek lisans diplomasını aldı. MIT sonrası Georgia Institute of Technology’de (Georgia Tech) devam ettiği doktora çalışmalarını 2003 yılında Baykar bünyesinde başlayan milli ve özgün insansız hava aracı teknolojileri geliştirme faaliyetlerini yürütmek için dondurarak 2007’de Türkiye’ye döndü.

OYNAT 01:45 İkinci "AKINCI TİHA" göklerde: Uçuş testini başarıyla tamamladı BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Yıl sonuna kadar ilk teslimatın gerçekleştirilmesinin planlandığı Bayraktar AKINCI TİHA projesinin üçüncü prototipinin entegrasyon süreci Baykar Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi'nde devam ediyor. Üçüncü prototip de entegrasyonun tamamlanmasının ardından test uçuşlarını icra etmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'na gönderilecek. BiP'te paylaş

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OYNAT 02:16 Selçuk Bayraktar 12 yıl önce bugünleri anlatmış Milli İHA'mız terörle mücadeleye önemli katkılar sağlarken, Bayraktar'ın üreticisi BAYKAR Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın 12 yıl önce sarf ettiği sözler bugün yeniden gündeme geldi. 2005 Ekim ayında TAI tesislerinde gerçekleştirilen mini İHA uçuş gösterimi için Türkiye'de bulunan Selçuk Bayraktar başarıyla tamamlanan uçuşların sonrasında yaptığı konuşma sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. BiP'te paylaş

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