Hayat Bu yoldan sadece öğrenci servisi ve 3 öğretmen geçebiliyor
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Bu yoldan sadece öğrenci servisi ve 3 öğretmen geçebiliyor

Tokat'ta kent merkezine bağlı Yelpe köyüne ulaşımın sağlandığı yol, yolun arazisinden geçtiği kişi tarafından demir kapı yapılarak kapatıldı. Arazi sahibi kapının anahtarını ise sadece Yelpe köyünden öğrencileri il merkezine götüren 2 servis sürücüsüne ve 3 öğretmene verdi. Yelpe Köyü Muhtarı Şevki Çelik, arazi sahibiyle aralarında problem olduğunu belirterek, "Köyümüzde 97 hanede 600 kişi var. Bu şekilde mapus olarak kaldık" dedi.

Haber Merkezi AA
Mustafa Kasın, arazisinden geçen yoldan sadece servis araçları ile öğretmenlerin geçmesine izin veriyor.
Mustafa Kasın, arazisinden geçen yoldan sadece servis araçları ile öğretmenlerin geçmesine izin veriyor.

Merkeze bağlı Dedeli köyünden geçen ve Yelpe köyüne giden yol, iki köy arasında yaşanan mera anlaşmazlığının ardından yaklaşık 4 yıl önce Dedeli köyü sakinlerince kapatılmıştı.

Bunun üzerine Yelpe köyü sakinleri köylerine ulaşımı, komşuları Gümenek köyünden Mustafa Kasın'ın arazisinde yapılan yoldan sağlamaya başladı. Birkaç gün önce arazisinden geçen yolun üzerine demir kapı yaptıran Kasın, kapıyı da kilitledi.

Öğrencileri okula götüren servis şoförlerine verildi

Kasın, kapının anahtarını ise sadece Yelpe köyünden öğrencileri il merkezine götüren 2 servis sürücüsüne verdi. Kapıdan ayrıca, servis sürücülerinin geçtiği saatlerde araçlarıyla gelen köydeki ilkokulda görev yapan 3 öğretmen geçebiliyor. Arazisinden geçen yoldan sadece servis araçları ile öğretmenlerin geçmesine izin veren Kasın, başka araç geçişine ise izin vermiyor. Köylüler ulaşımı engebeli araziden sağlıyor.

Yelpe Köyü Muhtarı Şevki Çelik, yaptığı açıklamada, Dedeli köyü ile aralarında uzun yıllardır süren mera davaları bulunduğunu söyledi.

Meranın köylerine ait olduğunu savunan Çelik, "Yıllar önce açılan davayı kazandık ve meranın bize ait olduğu kesinleşti. Bize, 'İlla biz buraya göçeceğiz, yoksa yoldan sizi koymayız' dediler. Vermeyince de yolumuzu kapattılar" dedi.

Mapus kaldılar

Daha sonra Gümenek köyünden geçen yolu kullanmaya başladıklarını belirten Çelik, şöyle devam etti:

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"Ancak arazi sahibi kapı koyup bu yolu da kapattı. Kapıdan köyümüze yaklaşık 3 kilometre daha mesafe var. Yoldan sadece öğretmenler ve servis aracı geçebiliyor. Köyümüzde 97 hanede 600 kişi var. Yıllardır yolumuzu açamadık. Ayrı bir yol yapılıyordu, kamulaştırma sorunu nedeniyle orası da tamamlanmadı. 'Yolunuzu yapacağız' diyorlar. Yoksa bu şekilde mapus olarak kaldık."

Köy sakinlerinden Halil İbrahim Bay yollarının kapalı olduğuna işaret ederek, mağdur olduklarını sorunun bir an önce çözülmesini istediklerini aktardı. Mustafa Kasın ise yolun kendi arazisinden geçtiğini, öyle uygun gördüğü için ulaşıma izin vermediğini söyledi. İl Özel İdaresi yetkilileri de sorunun çözümü için girişimlerde bulunduklarını kaydetti.

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