Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da 18.00'den sonrasına dikkat

Eylül ayının ortasına gelinmesiyle beraber, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıklarında hissedilir düşüşler yaşanmaya başladı.





Ancak hava sıcaklıkları öğle saatlerinde hava 30'lu değerlere yakın seyrediyor.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu bir hava olacak.





Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevreleri ile Denizli ve Kütahya'nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da saat 18.00'den sonra sağanak geçişleri görülebilir.

SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK YOK

Bugün hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor.





Yurdun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.





İSTANBUL'DA SAĞANAK GEÇİŞLERİNE DİKKAT





Megakent İstanbul da sağanak geçişi beklenen şehirler arasında yer alıyor.





Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'da sağanak geçişleri yaşanacak.





İstanbul'da öğle sıcaklığı 27 dereceye kadar ulaşacak. Geceye gelindiğinde sıcaklık 21 dereceye kadar düşecek.





ANKARA'DA 10 DERECELİK FARK

Başkent Ankara'da hava sıcaklığı bugün en yüksek 31 derece olacak. Gece sıcaklığı 21 dereceye kadar düşecek.





Ankara'da da sağanak geçişleri bekleniyor. İzmir'de sıcak hava etkisini sürdürüyor. Bugün en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Kentte parçalı bulutlu bir hava hakim.





İL İL HAVA DURUMU





ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı bulutlu





EDİRNE °C, 29°C

Parçalı bulutlu





İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı bulutlu





KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu





A.KARAHİSAR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu





MUĞLA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu





ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık





ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık





BURDUR °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık





ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu





ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu





KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu





NEVŞEHİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu





BOLU °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu





DÜZCE °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu





SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu





ZONGULDAK °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu





AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu





RİZE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu





SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu





TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu





ERZURUM °C, 27°C

Az bulutlu ve açık





KARS °C, 23°C

Az bulutlu ve açık





MALATYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık





VAN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık





DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık





GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık





MARDİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık





SİİRT °C, 34°C