Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da 18.00'den sonrasına dikkat

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da 18.00'den sonrasına dikkat

10:0715/09/2025, Pazartesi
Eylül ayının ortasına gelindi, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşüyor. İstanbul'da bugün öğle saatlerinde sıcaklık 27 dereceye ulaşacak ancak akşam saatlerinden itibaren sağanak geçişleri yaşanacak.

Eylül ayının ortasına gelinmesiyle beraber, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıklarında hissedilir düşüşler yaşanmaya başladı.


Ancak hava sıcaklıkları öğle saatlerinde hava 30'lu değerlere yakın seyrediyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu bir hava olacak.


Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevreleri ile Denizli ve Kütahya'nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da saat 18.00'den sonra sağanak geçişleri görülebilir.

SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK YOK

Bugün hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor.


Yurdun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


İSTANBUL'DA SAĞANAK GEÇİŞLERİNE DİKKAT


Megakent İstanbul da sağanak geçişi beklenen şehirler arasında yer alıyor.


Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'da sağanak geçişleri yaşanacak.


İstanbul'da öğle sıcaklığı 27 dereceye kadar ulaşacak. Geceye gelindiğinde sıcaklık 21 dereceye kadar düşecek.


ANKARA'DA 10 DERECELİK FARK

Başkent Ankara'da hava sıcaklığı bugün en yüksek 31 derece olacak. Gece sıcaklığı 21 dereceye kadar düşecek.


Ankara'da da sağanak geçişleri bekleniyor. İzmir'de sıcak hava etkisini sürdürüyor. Bugün en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Kentte parçalı bulutlu bir hava hakim.


İL İL HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı bulutlu


EDİRNE °C, 29°C

Parçalı bulutlu


İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı bulutlu


KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu


A.KARAHİSAR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu


MUĞLA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu


ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık


ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık


BURDUR °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık


ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu


ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu


KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu


NEVŞEHİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu


BOLU °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu


DÜZCE °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu


SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu


ZONGULDAK °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu


AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu


RİZE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu


SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu


TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu


ERZURUM °C, 27°C

Az bulutlu ve açık


KARS °C, 23°C

Az bulutlu ve açık


MALATYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık


VAN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık


DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık


GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık


MARDİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık


SİİRT °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

