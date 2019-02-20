Hayat Burberry intihar çağrışımlı tasarım için özür diledi
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​Burberry 'intihar çağrışımlı' tasarım için özür diledi

Burberry 'intihar çağrışımlı' tasarım için özür diledi

İngiliz lüks giyim markası Burberry, Pazar günü Londra Moda Haftası'ndaki bir defilede sergilenen ve intihar çağrışımı yaptığı öne sürülen kıyafet için özür diledi.

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Burberry, kıyafet, parfüm ve moda aksesuarları üretiyor.
Burberry, kıyafet, parfüm ve moda aksesuarları üretiyor.

Şirket CEO'su Marco Gobbetti, Liz Kennedy adlı mankenin "İntihar moda olamaz" diyerek Instagram'da paylaştığı mesajdan sonra başlayan tartışmalar üzerine, bu tasarımı sonbahar-kış koleksiyonlarından kaldırdıklarını açıkladı.

Burberry'nin Yaratıcı Direktörü Riccardo Tisci de, benzer bir özür mesajı yayımayarak "Tasarım gerçekte denizcilik temasından esinleniyor ancak hassas davranmadığımızı anlıyorum" dedi.

'Böyle açık bir çağrışım nasıl göremez?'

BBC'nin haberine göre, Liz Kennedy, Burberry ve Tisci'ye hitaben yazdığı mesajında şöyle dedi:

"(Bu tasarım) ne göz alıcı ne de farklı bir çizgiye sahip. Podyuma, boynunda ilmek olan bir mankenin çıkarılmasına nasıl izin verebilirsiniz? Burberry gibi büyük bir marka böyle açık bir çağrışımı nasıl göremez? Tasarımı görür görmez, soyunma odasını terk ettim çünkü, ailemde bir intiharın yaşandığı günlere döndüm."

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