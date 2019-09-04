Hayat Büyük Asya yazarları buluşuyor
KÜLTÜR SANAT

Büyük Asya yazarları buluşuyor

Dünya edebiyatı ve kültürünün başlangıcı olan Asya kıtasının yazarları ve şairleri Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan’da bugün biraraya geliyor. Asya Halkları Yazarlarının I. Forumu’na 38 ülkeden 300 yazar ve şair katılacak. Programda Nobel Edebiyat Ödülü’yle eşdeğer olması planlanan “Büyük Asya (Ülken Avza) ödülü de verilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İlk defa gerçekleşen forum onuruna Zhastar Sarayı “Qalamgerler Alleyasy” yakınlarındaki bir sokağın adının, “Yazarlar Sokağı” olarak değiştirilmesi düşünülüyor.
İlk defa gerçekleşen forum onuruna Zhastar Sarayı “Qalamgerler Alleyasy” yakınlarındaki bir sokağın adının, “Yazarlar Sokağı” olarak değiştirilmesi düşünülüyor.

Dünya edebiyatı ve kültürünün başlangıcı olan Asya Kıtası’nın yazarları ve şairleri Kazakistan’da buluşuyor. Başkent Nur-Sultan’da düzenlenecek “Asya Halkları Yazarlarının I. Forumu” bugün başlıyor. 6 Eylül’e kadar sürecek forumda Asya edebiyatının ünlü yazarları ve şairleri bir araya gelerek, söz sanatının bugünü ve geleceğini ele alacak. Çağdaş Kazakistan Cumhuriyetinin kurucusu Nursultan Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Q. J. Toqayev, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenecek etkinlikte ayrıca Asya edebiyatının gelişmesi ve Asya yazarlarının uluslararası birliğini kurma konuları ele alınacak.

NOBEL İLE EŞDEĞER BÜYÜK ASYA ÖDÜLÜ

Programda gündeme gelecek önemli konulardan biri Büyük Asya Ödülü olacak. Nobel Edebiyat Ödülü ile eşdeğer olması planlanan ve Asya coğrafyasının önemli yazarlarına verilmesi planlanan “Büyük Asya (Ülken Avza) ödülünün detayları forumda ele alınacak. Kazakistan Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Nurgisa Dauşev foruma, 38 ülkeden 300’e yakın yazar ve edebiyatçının katılacağını belirtti.

MUHAMMED SALİH TÜRKİSTAN’DA

  • Muhammed Salih 26 yıl sonra Türkistan’a ayak basacak.
  • Dauşev, “İlk kez gerçekleştirilecek forum, Asya ülkeleri yazarları arasındaki iş birliğini geliştirmeyi, edebiyat süreçlerinin gelişmesiyle ilgili deneyim alış verişini sağlamayı ve Asya edebiyatının geleceğine ilişkin sorunlara çözüm yolları aramayı hedeflemektedir” diye konuştu. “Asya Halkları Yazarlarının I. Forumu” programına aralarında Buker ve ASEAN gibi prestijli ödüllerin sahibi olan ünlü isimler de davet edildi. Özbek şairi, siyasetçi, Özbekistan Muhalefet lideri Muhammed Salih de yer alıyor. Salih, sürgündeki 26 yılından sonra Türkistan topraklarına ilk adımını atmış olacak ve forumda “Saf Sanat” hakkında konuşacak. Forumun ilk gününde ayrıca ‘Bugünkü Asya uygarlığının edebi panoraması’ ile ‘Asya edebiyatı ve dünya sorunları’ konuları ele alınacak.

'Kitap duşu'yla öğrenciler temiz kitaplarla buluşuyor
OYNAT 00:51
'Kitap duşu'yla öğrenciler temiz kitaplarla buluşuyor
Eskişehir Anadolu Üniversitesi yerleşkesinde bulunan kütüphanenin kitapları, 3 yıldan bu yana Book Shower (kitap duşu) sistemiyle temizleniyor, daha sonra güzel kokusuyla raflarda öğrencilere tekrar sunuluyor.


İdlib yavaş yavaş yok oluyor

İdlib yavaş yavaş yok oluyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Başbakanı'nı kabul etti.
Karadan devriye başlıyor

Karadan devriye başlıyor

Zırhlı araçlar Fırat'ın doğusu için sınır hattında.
Boris bu kez kaybetti

Boris bu kez kaybetti

Muhalefet anlaşmasız Brexit için kritik oylamayı kazandı.
Vakıflara sitem değil<br>teşekkür edilmeli

Vakıflara sitem değil
teşekkür edilmeli

​Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan önemli açıklama.
Dört aile daha!

Dört aile daha!

Oğullarını PKK'dan kurtarmak için HDP'nin kapısına dayandılar.
Çin'e ağır tehdit

Çin'e ağır tehdit

Trump yeniden seçilirse, yaptırımlarını sürdürecek.

Yaşattığınız<br>gurur yeter

Yaşattığınız
gurur yeter

Erdoğan'dan '12 dev adam' paylaşımı.
Elimizden kaçırdık!

Elimizden kaçırdık!

Heyecan verici maçın finalinde kaybettik.
Pencerede <br>yardım beklediler

Pencerede
yardım beklediler

​Mecidiyeköy'de 8 katlı binada yangın paniği.
'Başlarım sizin Kürdistan davanıza!'

'Başlarım sizin Kürdistan davanıza!'

HDP'liler oğlunu PKK'dan kurtarmak isteyen ailelere saldırdı.
İlk kez sınır ötesinde<br> gökyüzüyle buluştu

İlk kez sınır ötesinde
gökyüzüyle buluştu

Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.
İlk üç sıra Almanların

İlk üç sıra Almanların

​İşte Türk halkının en beğendiği otomobiller.
41 başkanın <br>cezası belli oldu

41 başkanın
cezası belli oldu

Haklarındaki terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılmışlardı.
Dolmabahçe Sarayı'nda bulundu

Dolmabahçe Sarayı'nda bulundu

Japonya'nın 132 yıl önce hediye ettiği paravandan çıktı.
600'ü aşkın başvuru

600'ü aşkın başvuru

RTÜK Başkanı platformları açıkladı.
Tehlike<br>kapıya dayandı

Tehlike
kapıya dayandı

İstanbul genelinde 2 bin 500 korsan tespit edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.