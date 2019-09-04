Büyük Asya yazarları buluşuyor

Dünya edebiyatı ve kültürünün başlangıcı olan Asya Kıtası’nın yazarları ve şairleri Kazakistan’da buluşuyor. Başkent Nur-Sultan’da düzenlenecek “Asya Halkları Yazarlarının I. Forumu” bugün başlıyor. 6 Eylül’e kadar sürecek forumda Asya edebiyatının ünlü yazarları ve şairleri bir araya gelerek, söz sanatının bugünü ve geleceğini ele alacak. Çağdaş Kazakistan Cumhuriyetinin kurucusu Nursultan Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Q. J. Toqayev, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenecek etkinlikte ayrıca Asya edebiyatının gelişmesi ve Asya yazarlarının uluslararası birliğini kurma konuları ele alınacak.
NOBEL İLE EŞDEĞER BÜYÜK ASYA ÖDÜLÜ
Programda gündeme gelecek önemli konulardan biri Büyük Asya Ödülü olacak. Nobel Edebiyat Ödülü ile eşdeğer olması planlanan ve Asya coğrafyasının önemli yazarlarına verilmesi planlanan “Büyük Asya (Ülken Avza) ödülünün detayları forumda ele alınacak. Kazakistan Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Nurgisa Dauşev foruma, 38 ülkeden 300’e yakın yazar ve edebiyatçının katılacağını belirtti.
MUHAMMED SALİH TÜRKİSTAN’DA
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- Dauşev, “İlk kez gerçekleştirilecek forum, Asya ülkeleri yazarları arasındaki iş birliğini geliştirmeyi, edebiyat süreçlerinin gelişmesiyle ilgili deneyim alış verişini sağlamayı ve Asya edebiyatının geleceğine ilişkin sorunlara çözüm yolları aramayı hedeflemektedir” diye konuştu. “Asya Halkları Yazarlarının I. Forumu” programına aralarında Buker ve ASEAN gibi prestijli ödüllerin sahibi olan ünlü isimler de davet edildi. Özbek şairi, siyasetçi, Özbekistan Muhalefet lideri Muhammed Salih de yer alıyor. Salih, sürgündeki 26 yılından sonra Türkistan topraklarına ilk adımını atmış olacak ve forumda “Saf Sanat” hakkında konuşacak. Forumun ilk gününde ayrıca ‘Bugünkü Asya uygarlığının edebi panoraması’ ile ‘Asya edebiyatı ve dünya sorunları’ konuları ele alınacak.