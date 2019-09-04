Büyük Asya yazarları buluşuyor

İlk defa gerçekleşen forum onuruna Zhastar Sarayı “Qalamgerler Alleyasy” yakınlarındaki bir sokağın adının, “Yazarlar Sokağı” olarak değiştirilmesi düşünülüyor.

Dünya edebiyatı ve kültürünün başlangıcı olan Asya Kıtası’nın yazarları ve şairleri Kazakistan’da buluşuyor. Başkent Nur-Sultan’da düzenlenecek “Asya Halkları Yazarlarının I. Forumu” bugün başlıyor. 6 Eylül’e kadar sürecek forumda Asya edebiyatının ünlü yazarları ve şairleri bir araya gelerek, söz sanatının bugünü ve geleceğini ele alacak. Çağdaş Kazakistan Cumhuriyetinin kurucusu Nursultan Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Q. J. Toqayev, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenecek etkinlikte ayrıca Asya edebiyatının gelişmesi ve Asya yazarlarının uluslararası birliğini kurma konuları ele alınacak.

NOBEL İLE EŞDEĞER BÜYÜK ASYA ÖDÜLÜ

Programda gündeme gelecek önemli konulardan biri Büyük Asya Ödülü olacak. Nobel Edebiyat Ödülü ile eşdeğer olması planlanan ve Asya coğrafyasının önemli yazarlarına verilmesi planlanan “Büyük Asya (Ülken Avza) ödülünün detayları forumda ele alınacak. Kazakistan Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Nurgisa Dauşev foruma, 38 ülkeden 300’e yakın yazar ve edebiyatçının katılacağını belirtti.

MUHAMMED SALİH TÜRKİSTAN’DA