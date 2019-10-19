Büyük bir merakla 50 yıl biriktirdi: İki evini de müzeye çevirdi

Gönüllü olarak geldiği Zanzibar'da eğitim imkanları kısıtlı olan yoksul çocukların kendilerini geliştirmesine katkı sağlayan Assalam Vakfı'nın Operasyonel Müdürü Ömer Faruk Cura, vakıf faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Vakıf olarak biz burada aslında sosyal girişimciliği deniyoruz. Yani bir taraftan burada yaşayan halka destek olurken bir taraftan da bir iş yürütmeye çalışıyoruz. Bizim burada bir kafemiz, dikiş atölyemiz, ana sınıfımız ve çocuk üniversitemiz var. Temel olarak 4 proje üzerinde çalışıyoruz. Dikiş atölyesinde ürettiğimiz bütün bebek ve çantalar kafemize dönüyor. Buradaki bütün gelir tekrar projelere destek amaçlı buraya ve kadınlarımıza dönüyor. Assalam'ın temel hedefi aslında Afrika'nın yeni Nelson Mandela'larını, yeni Makom X'lerini bulmak. Bizim burada 40 kişilik bir ana sınıfımız var, onun haricinde bir çocuk üniversitemiz var ve bu biraz daha alternatif eğitim olarak geçiyor. Bilim sınıfımız, drama, tiyatro, bilgisayar ve sanat-spor sınıflarımız var. Çocuklar bu alanlarda eğitimler alıyor. Proje Türkler tarafından yürütülüyor diye konuştu.