Hayat Cavit Çağlar, Olay TVnin kapandığını açıkladı Kapanmanın perde arkası ortaya çıktı
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Cavit Çağlar, Olay TV'nin neden kapandığını açıkladı: Kapanmanın perde arkası ortaya çıktı

Cavit Çağlar, Olay TV'nin kapandığını açıkladı: Kapanmanın perde arkası ortaya çıktı

İstanbul'da kısa süre önce yayın hayatına başlayan eski bakanlardan Cavit Çağlar'ın ortağı bulunduğu Olay TV, kapandı. Konu ile ilgili açıklama yapan Cavit Çağlar, ortağı ile HDP yayınlarına ağırlık verilmesi üzerine yaşadıkları anlaşmazlığı aşamadıklarını ifade ederek, çalışanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Çağlar, yayın lisansının elinde olduğunu ve yeni bir ekiple tekrar başlayabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Cavit Çağlar
Cavit Çağlar

Eski bakanlardan Bursalı iş adamı Cavit Çağlar'ın ortağı olduğu Olay TV, bu akşam saat 20.00 itibari ile yayın hayatına son verdi. 30 Kasım'da izleyicileriyle buluşan Olay TV'nin ortaklarından Cavit Çağlar, yaptığı açıklamada kanalın kapanmasını iş ortağı ile aralarında yaşadığı yayın politikasından kaynaklandığını ifade etti.

Olay TV'nin kapanmasının nedenini açıkladı

Merkez sağda siyaset yaptığını hatırlatan işadamı Çağlar, kanalın yayın politikasının HDP yayınlarına ağırlık vermesinden duyduğu rahatsızlığı ortağı ile paylaştığını ancak ortak bir noktada buluşamadıklarını kaydetti. Olay TV'nin kapanmasından dolayı çok üzgün olduğunu yineleyen Çağlar, yolları ayrılan çalışanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek şu açıklamayı yaptı:

Kaftancıoğlu: Demirtaş'a neden terörist diyorlar anlamıyorum
OYNAT 03:41
Kaftancıoğlu: Demirtaş'a neden terörist diyorlar anlamıyorum
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Halk TV'de katıldığı programda HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılanmasını eleştirdi. Kaftancıoğlu, 'Demirtaş'a neden terörist diyorlar anlamıyorum. Ben iddianameyi okudum, tutukluluğu gerektirecek bir şey göremedim' dedi.

“Ben merkez sağda siyaset yapmış bu ülkeye hizmet etmiş bir kişiyim. Olay TV yayın ekibinin yaptığı yayınlar beni rahatsız etti. Tarafsız yayın yaparken HDP yayınlarına ağırlık verilmesi üzerine bu konuyu beraber iş birliği yaptığım ortağıma ilettim. Bunun üzerine "yeni bazı arkadaşları kanala ilave edip denge kuralım" dediğimde ortağım bunu kabul etmedi. Ben de bu şartlarda devam edemeyeceğim, kanaldan ayrılmak durumunda kalacağımı söyledim. Bu iş bana ders oldu. Kanalın lisansı elimde uygun bir zamanda yeni bir ekiple tekrar başlayabilirim. NTV'yi kuran benim. Bursa'da Olay Gazetesi'ni kuran ve 35 yıldır kesintisiz yayın yapan benim. Ben de Olay TV'nin kapanmış olmasından dolayı çok üzgünüm. Yollarımızı ayırdığımız tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum."

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