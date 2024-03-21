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Hayat

Celal Ağa’nın yürekleri titreten türküsü izleyiciyi ekrana kilitledi: Milyonlarca kişi bu sahneyi izledi

TRT 1’in, yapımcılığını Hasan Karul’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ufuk Hakan Eren’in oturduğu dizisi ‘Kara Ağaç Destanı’nın cuma akşamı ekrana gelen bölümü izleyiciyi ekrana kilitledi. Dizide ‘Celal Ağa’yı canlandıran Olgun Şimşek, buğulu sesi ile ‘Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme’ türküsünü seslendirdi. İzleyicilerin büyük beğenisini toplayan türkü, sosyal medyada 2.4 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

16:12 - 21/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:13 - 21/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Kara Ağaç Destanı
Kara Ağaç Destanı

TRT 1’in, yapımcılığını Hasan Karul’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ufuk Hakan Eren’in oturduğu dizisi ‘Kara Ağaç Destanı’nın cuma akşamı ekrana gelen bölümü yoğun ilgi ile karşılaştı. Dizide ‘Celal Ağa’ olarak izleyiciyle buluşan Olgun Şimşek, buğulu sesi ile ‘Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme’ türküsünü seslendirdi.


İzleyicilerin büyük beğenisini toplayan türkü, sosyal medyada da dikkat çekti. Youtube’da kısa sürede bir milyon izlenmeyi geçen türkü, izleyen ve dinleyenlere duygusal anlar yaşattı.

‘Kara Ağaç Destanı’, yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00’de TRT 1’de.



#Kara Ağaç Destanı
#Celal Ağa
#youtube
35 dakika önce
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