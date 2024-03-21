Celal Ağa’nın yürekleri titreten türküsü izleyiciyi ekrana kilitledi: Milyonlarca kişi bu sahneyi izledi

TRT 1’in, yapımcılığını Hasan Karul’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ufuk Hakan Eren’in oturduğu dizisi ‘Kara Ağaç Destanı’nın cuma akşamı ekrana gelen bölümü yoğun ilgi ile karşılaştı. Dizide ‘Celal Ağa’ olarak izleyiciyle buluşan Olgun Şimşek, buğulu sesi ile ‘Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme’ türküsünü seslendirdi.