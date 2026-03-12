Cennetin Çocukları oyuncuları arasına Deniz Hamzaoğlu katıldı

Herkesin tanıdığı hayırsever Azil, aslında servetinin kaynağını ve mafya bağlantılarını kızı dâhil kimseye açıklamaz. Kızı Zeynep, onun en büyük zaafıdır ve Azil, Arafköy’ü sadece bir iş fırsatı olarak görmez; burada görünürde Şeref her şeyi yönetiyor gibi görünse de asıl kontrol her zaman Azil’in elindedir. Saygın bir iş adamı imajının arkasında, gölgelerden her hamleyi yöneten gizemli bir güç yatar. Arafköy’deki varlığı, büyük bir oyunun ilk adımıdır.