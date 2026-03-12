Cennetin Çocukları oyuncuları arasına Deniz Hamzaoğlu katıldı

Cennetin Çocukları, 23 Mart Pazartesi günü 25. bölümüyle TRT 1 ekranlarına gelecek. Yönetmenliğini Soner Caner’in, senaryosunu Ali Kara’nın üstlendiği dizinin kadrosuna Deniz Hamzaoğlu katıldı. Hamzaoğlu, sert ve gizemli iş adamı Azil karakteriyle izleyiciyle buluşacak.
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Cennetin Çocukları, her pazartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Soner Caner’in, senaryosunu ise Ali Kara’nın üstlendiği Cennetin Çocukları 23 Mart Pazartesi günü 25. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde başarılı oyuncu Deniz Hamzaoğlu da kadroya katılacak. Hamzaoğlu, dizide sert ve gizemli iş insanı “Azil” rolüyle seyirciyle buluşacak.
Deniz Hamzaoğlu, Azil karakterini canlandıracak
Herkesin tanıdığı hayırsever Azil, aslında servetinin kaynağını ve mafya bağlantılarını kızı dâhil kimseye açıklamaz. Kızı Zeynep, onun en büyük zaafıdır ve Azil, Arafköy’ü sadece bir iş fırsatı olarak görmez; burada görünürde Şeref her şeyi yönetiyor gibi görünse de asıl kontrol her zaman Azil’in elindedir. Saygın bir iş adamı imajının arkasında, gölgelerden her hamleyi yöneten gizemli bir güç yatar. Arafköy’deki varlığı, büyük bir oyunun ilk adımıdır.
Cennetin Çocukları yeni bölümleriyle her Pazartesi saat 20.00’de TRT 1’de…