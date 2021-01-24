Hayat Çiçek yenir mi demeyin işte yenilebilir çiçek
YEMEK TARİFLERİ

Çiçek yenir mi demeyin işte yenilebilir çiçek

Sofralarımızda dekor olarak sık gördüğümüz çiçeklerin yenilebilir olanını hiç duydunuz mu? İşte bu yazımızda yenilebilir çiçeklerden bahsedeceğiz. Son zamanlarda oldukça popüler olan ve dünya mutfaklarında tercih edilen, restoranlarda sunum için tercih edilen birbirinden güzel yenilebilir çiçekler nelerdir? İşte yanıtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İşte yenilebilir çiçekler.
İşte yenilebilir çiçekler.

Görsel olarak kendine hayran bırakan çiçekler kokusu ve besleyici olma özelliğiyle de tercih ediliyor. Yenilebilir çiçeklerin büyük bir çoğunluğu sağlığınızı destekleyecek güçlü antioksidanlar ve antienflamatuar bileşenlerini içerir. Birçok farklı şekilde bu sağlıklı yiyeceklerden faydalanabilirsiniz. İsterseniz çiğ servis yapabilir, sebzelerle pişirebilir, tatlılarınıza serpilebilir ya da kızartarak atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz. Şimdi hep beraber bu çiçekleri daha yakından tanıyalım.

YENİLEBİLİR ÇİÇEKLER

Lavanta

Lavantanın anavatanı aslında Kuzey Afrika ve Akdeniz bölgesinin bazı kesimleridir. Odunsu bir bitki olan mor çiçekler küçük ama bol miktardadır. Lavanta çiçeği herkesin bildiği gibi sakinleştirici etkisi olan bir çiçektir. Özellikle uyku problemi yaşayanlar için gece yastığa birkaç damla damlatılması önerilir. Yemeklerde ise tercih edilmesinin en önemli sebebi hem tatlı hemde tuzlu lezzetler olan kombinasyonudur. Keskin bir tadı olduğu için dikkatli kullanılması önerilir. Canlı renkleri ve aromasıyla beraber favoriniz olacaktır.

Yenilebilir çiçek: Lavanta


Gül

Yapılan araştırmalara göre stresi ve kaygıyı azaltarak insanı rahatlattığı gözlemlenen gül çiçeğinin 150 farklı türü olduğu bilinmektedir. Reçellerinden ve marmelatlarından aşina olduğumuz bu çiçeğin her türlü farklı bir aromaya sahiptir. Gülü taze ve çiğ olarak tüketebilirsiniz. İsterseniz kurutarak baharat şeklinde de kullanabilirsiniz.

Yenilebilir çiçek: Gül


Menekşe

Özellikle pasta ve tatlılarda tercih edilerek lezzetini her yemeğe sindiren menekşe hafif ve taze aromalara sahiptir. Ekstra lezzet için yapraklarını da şekerleyip kullanabilirsiniz. İnce ince doğrayarak salatalara da katabileceğiniz bu çiçek sağlık açısından da oldukça faydalıdır.

Yenilebilir çiçek: Menekşe


Amber çiçeği

Yüzlerce çeşidi olan amber çiçeği kırmızı beyaz ve sarı tonlarındadır. Çayı oldukça meşhurdur ve genellikle tansiyon ve kolesterol düzenlemede yardımcı olur.

Yenilebilir çiçek: Amber çiçeği


Kabak çiçeği

Kabak çiçeği tam bir vitamin ve mineral deposudur. A, B ve C vitaminleri içermektedir. Ayrıca potasyum, magnezyum, fosfor, nişasta, demir, bakır, folat ve çinko bulunmaktadır. İsterseniz çiğ olarak ve salatalara ekleyerek tüketebilirsiniz. Dilerseniz kabak çiçeği dolması yaparak da sofranızın lezzetini şenlendirebilirsiniz.

Yenilebilir çiçek: Kabak çiçeği


Papatya

İsterseniz hamur işleri ve tatlılarda hafif aromasıyla papatya çiçeğini tercih edebilirsiniz. Zaten çayıyla oldukça meşhur olan ve sakinleştirici etkisiyle tercih edilen bu türü görsel olarak da gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

Yenilebilir çiçek: Papatya


Karahindiba

Çocukluğumuzda üfleyerek eğlendiğimiz bir çiçek türü olan karahindiba hem sapları hem de kökleri ve yaprakları yenilebilirdir. Antioksidan ve mineral deposu olan bu çiçek türü için tadının hafif acımsı olduğunu söyleyebiliriz. İsterseniz kızartarak ya da salatalara ekleyerek kullanabilirsiniz.

Yenilebilir çiçek: Karahindiba


Hanımeli

Sokak aralarında mutlaka karşımıza çıkan, herkesin mutlaka bir kez olsun tatmaya yeltendiği hanımeli çiçeği aslında Çin tıbbında önemli bir yere sahip. Çiğ olarak tüketebileceğiniz bu aromalı çiçek daha çok şuruplarda ve çaylarda kullanılmaktadır.

Yenilebilir çiçek: Hanımeli


Latin çiçeği

İsmiyle sizi alıp sıcak Brezilya sahillerine götüren bu çiçek çiğ ya da pişirilerek tüketilebilir. Vücuttan zararlı toksinlerin de kolayca atabilirsiniz. Hafif bir biberiye tadıyla soslarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tamamlayıcı bir tattır.

Yenilebilir çiçek: Latin çiçeği


Leylak

Çok uzaklarda bile olsanız kokusuyla sizi yakınlaştıracak leylak da yenilebilir çiçek türlerinden. Dilerseniz yoğurt ile karıştırarak bile tüketebilirsiniz. Verdiği aroma ile hoş bir lezzet kazandıracaktır.

Yenilebilir çiçek: Leylak

Anadolu'nun en güzel yemeği: Batırık
HAYAT
Anadolu'nun en güzel yemeği: Batırık
Abone Ol Google News
Lider Göztepeyi konuk ediyor

Lider Göztepe'yi konuk ediyor

​Kritik mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
Galatasarayın 3 puanı Babelden

Galatasaray'ın 3 puanı Babel'den

​​Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda mağlup etti.
Uzungöl için geri sayım başladı: İlk önce gölün etrafı boşaltılacak

Özel izin aldılar

Özel izin aldılar

Parçalanan Türk Bayrağı için 4 saat boyunca tırmandılar

Dijital İmparatorluklar Çağı: <br>3. Dünya Savaşı

Dijital İmparatorluklar Çağı:
3. Dünya Savaşı

Topun tankın yerini klavyeler, ekranlar aldı.

Yapımı bir saat sürüyor...

​Sağlık Bakanı Koca merak edilen soruyu cevapladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.