Anadolu'nun en güzel yemeklerinden: Batırık Nasıl Yapılır? Tek başına ana yemek olacak bir tat: Batırık. Konya'nın yöresel yemeklerinden olan batırık bulgur ve tahinle yapılan farklı bir salatadır. Batırık için bir tür sulu kısır ya da bulgur köftesi demek mümkün. Peki, Mersin yöresiyle meşhur olan batırık tarifi nedir ve nasıl yapılır? Batırık malzemeleri nelerdir? Size verdiğimiz adımlarla uygulamayı unutmayın. İşte nefis batırık tarifi...

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