Anadolu'nun en güzel yemeklerinden: Batırık Nasıl Yapılır?

İç Anadolu'nun sevilen yemeklerinden batırık; domates, salatalık ve biberle hazırlanıyor. Görüntüsüne bakınca mercimek köftesi ya da kısıra benzetebilirsiniz ama batırık tadıyla ve içine koyulan malzemelerle bu yemeklerden ayrılıyor. Özellikle tahin bu yemeğin tadına çok şey katıyor. Bu hafif öğünü mutlaka deneyin. Afiyet olsun...
Batırık tarifi için malzemeler
1 Su Bardağı Esmer Kısırlık Bulgur
1 Çorba Kaşığı Biber Salçası
1 Çorba Kaşığı Domates Salçası
1 Adet Rendelenmiş Kuru Soğan
1/2 (Yarım) Su Bardağı Toz Yer Fıstığı
1/2 (Yarım) Su Bardağı Zeytinyağı
Yeteri Kadar Tuz
Yeteri Kadar Toz Karabiber
1 Adet Limon
1 Tatlı Kaşığı Toz Kimyon
2 Çorba Kaşığı Nar Ekşisi
1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Tahin
1 Kase Haşlanmış Kıyılmış Beyaz Lahana
1/2 (Yarım) Demet Kıyılmış Maydanoz
2 Dal Kıyılmış Taze Soğan
Yeteri Kadar Soğuk Su
Batırık yapılışı
Bulguru ıslatacak kadar üzerinde sıcak su gezdirin. 15 dakika dinlendirin. Salçaları, soğanı, yer fıstığını ve yağı ekleyip 15 dakika yoğurun. Salçaları, soğanı, yer fıstığını ve yağı ekleyip 15 dakika yoğurun.
Batırık kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
Batırık 30 dakikada hazırlanır ve pişer.
Batırık kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi orta olan batırık kalorisi 232,4.