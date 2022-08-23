Özgün Anadolunun en güzel yemeklerinden Batırık Nasıl Yapılır?
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Anadolu'nun en güzel yemeklerinden: Batırık Nasıl Yapılır?

Tek başına ana yemek olacak bir tat: Batırık. Konya'nın yöresel yemeklerinden olan batırık bulgur ve tahinle yapılan farklı bir salatadır. Batırık için bir tür sulu kısır ya da bulgur köftesi demek mümkün. Peki, Mersin yöresiyle meşhur olan batırık tarifi nedir ve nasıl yapılır? Batırık malzemeleri nelerdir? Size verdiğimiz adımlarla uygulamayı unutmayın. İşte nefis batırık tarifi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Batırık Tarifi: Mersin Usulü Batırık Nasıl Yapılır?
Batırık.

İç Anadolu'nun sevilen yemeklerinden batırık; domates, salatalık ve biberle hazırlanıyor. Görüntüsüne bakınca mercimek köftesi ya da kısıra benzetebilirsiniz ama batırık tadıyla ve içine koyulan malzemelerle bu yemeklerden ayrılıyor. Özellikle tahin bu yemeğin tadına çok şey katıyor. Bu hafif öğünü mutlaka deneyin. Afiyet olsun...

Batırık.
Batırık.

Batırık tarifi için malzemeler

1 Su Bardağı Esmer Kısırlık Bulgur

1 Çorba Kaşığı Biber Salçası

1 Çorba Kaşığı Domates Salçası

1 Adet Rendelenmiş Kuru Soğan

1/2 (Yarım) Su Bardağı Toz Yer Fıstığı

1/2 (Yarım) Su Bardağı Zeytinyağı

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Toz Karabiber

1 Adet Limon

1 Tatlı Kaşığı Toz Kimyon

2 Çorba Kaşığı Nar Ekşisi

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Tahin

1 Kase Haşlanmış Kıyılmış Beyaz Lahana

1/2 (Yarım) Demet Kıyılmış Maydanoz

2 Dal Kıyılmış Taze Soğan

Yeteri Kadar Soğuk Su

Batırık.
Batırık.

Batırık yapılışı

Bulguru ıslatacak kadar üzerinde sıcak su gezdirin. 15 dakika dinlendirin. Salçaları, soğanı, yer fıstığını ve yağı ekleyip 15 dakika yoğurun. Salçaları, soğanı, yer fıstığını ve yağı ekleyip 15 dakika yoğurun.

Batırık kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

Batırık 30 dakikada hazırlanır ve pişer.

Batırık kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan batırık kalorisi 232,4.

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