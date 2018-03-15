HayatÇiftlik Bank kurucusu eski rapçi çıktı
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Çiftlik Bank kurucusu eski rapçi çıktı

Yüksek getiri vaadiyle binlerce vatandaşı mağdur edip Uruguay'a kaçtığı söylenen Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın eskiden arabesk rap yapan Egoman olduğu iddia edildi. 'Egoman' ismiyle YouTube'da videoları olan Mehmet Aydın'ın ayrıca oyun forumlarında da hesabı olduğu söyleniyor.

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Mehmet Aydın'ın eskiden 'Egoman' adıyla rap söylediği ortaya çıktı.
Mehmet Aydın'ın eskiden 'Egoman' adıyla rap söylediği ortaya çıktı.

Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın Uruguay’a kaçtığı belirtilirken, dün teslim olan eşi Sıla Aydın ve evinde gözaltına alınan şirketin yönetim kurulu üyesi Cemal Çolak tutuklandı. Kayınpeder Hakan Soysal’ın ise iki ay önce yeni bir şirket kurduğu tespit edildi.Tekirdağ ve Sakarya’daki tesislere yapılan baskınlarda şirket yetkililerine ulaşılamazken, CEO Mehmet Aydın’ın Uruguay’a kaçarak inşaat işine girdiği belirtiliyor.

Mehmet Aydın kimdir?

Son günlerin en çok konuşulan ismi Çiftlikbank CEO'su Mehmet Aydın'ın kim olduğu merak konusuydu. Twitter'daki Bülend Ecevit isimli kullanıcı paylaşımlarıyla yüksek getiri vaadiyle binlerce vatandaştan 511 milyon lira para toplayıp kayıplara karışan Aydın'ın aslında kim olduğuyla ilgili tüm detayları paylaştı. Hürriyet'in haberine göre, Mehmet Aydın sosyal medyada Eren Çakar ismini kullanıyordu. "Egoman" ismiyle arabesk rap klipleri çekiyordu. Aydın'ın ayrıca oyun forumlarında son zamanlara kadar aktif olarak oyun oynuyordu.

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Usulsüz faaliyetlerle çok sayıda kişiyi mağdur ederek kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın bulaşıkçı olarak çalıştığı öne sürüldü. Eğlence mekanı sahibi Sabahyıldızı, Aydın hakkında "Bu kadar insanın mağdur edildiği bir organizasyonun başında bizim bulaşıkçı Mehmet Aydın'ın olmasına çok şaşırdık" dedi.
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