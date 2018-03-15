EkonomiÇiftlik Bankla ilgili sosyal medyayı karıştıran kimlik kartı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Çiftlik Bank'ın kurucusunun kimlik kartı sosyal medyayı karıştırdı

Çiftlik Bank'la ilgili sosyal medyayı karıştıran kimlik kartı

Çiftlik Bank ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çiftlik Bank tesislerindeki hayvanlara el konulurken tesislerdeki şirkete ait tabelalar da sökülmeye başlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türkiye'deki tüm tesislere kayyum tayin edileceği öğrenilen Çiftlik Bank'ın Urugay'a kaçtığı iddia edilen sahibi Mehmet Aydın'la ilgili ortaya atılan kimlik kartı ise sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

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​Çiftlik Bank'ın kurucusunun kimlik kartı sosyal medyayı karıştırdı
​Çiftlik Bank'ın kurucusunun kimlik kartı sosyal medyayı karıştırdı

Çiftlik Bank ile ilgili son üç günde çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Türkiye genelinde 500 bine yakın kişinin üye olduğu Çiftlik Bank'ta bir süredir üyelere ödeme yapılmıyordu. Şirket Facebook hesabını ve internet sitelerini kapatırken, mağdurlar şirketin çiftliklerini bastı, olaylar çıktı.

EŞİ DE TUTUKLANDI

Dün itibariyle de hem Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyelerinden Cemal Çolak hem de şirket sahibi Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Ayrıca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türkiye'deki tüm tesislere kayyum tayin edileceği belirtildi.

Çiftlik Bank'ın sahibi sahibi Mehmet Aydın

KİMLİK KARTININ FOTOĞRAFI ÇIKTI

Şirketin kurucusu Mehmet Aydın'ın ise Uruguay'a kaçtığı ifade ediliyor. Sıla Aydın'ın avukatı Abdullah Yörük, Mehmet Aydın’ın en son geçen 19 Şubat’ta İstanbul’da oturduğu adresini değiştirdiğini belirterek, “O tarihten bu yana kendisine ulaşılamıyor. Uruguay’a gitmiş. Yurt dışına çıkardığı iddia edilen paralarla da Uruguay ve Arjantin’de inşaat işi yapıyor. Uruguay vatandaşlığı da almış” şeklinde konuşmuştu.

Çiftlik Bank’taki güvenlik tedbirleri artırıldı
EKONOMİ
Çiftlik Bank’taki güvenlik tedbirleri artırıldı

ORTALIĞI KARIŞTIRAN KİMLİK

Habertürk'ün haberine göre; Söz konusu iddiaların ardından şimdi de Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan oturum izni aldığını gösterir bir kimlik kartının fotoğrafı internete düştü. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında alındığını gösterir belgenin geçerlilik tarihi ise Haziran 2019 olarak görülüyor.

TABELA İNDİRİLDİ, KAYYUM ATANACAĞI ÖĞRENİLDİ

Çiftlik Bank'ın Bursa'nın İnegöl ilçesindeki çiftliğinde iki gece önce yaşanan gerginliğin ardından güvenlik tedbirleri artırıldı. Jandarma özel harekât (JÖH) ve İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince güvenliği sağlanan Sungurpaşa Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan tesisinde, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerleri tarafından hasar tespiti yapıldı, hayvanlar sağlık kontrolünden geçirildi.

Bakanlığın bütün Türkiye'de olduğu gibi İnegöl'deki Çiftlik Bank büyükbaş tesisine el koymasının ardından Çiftlik Bank tabelaları söküldü. Çiftlik Bank tesislerinin bulunduğu il ve ilçelerdeki başsavcılıklarca adli çalışmalar yapılmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türkiye'deki tüm tesislere kayyum tayin edileceği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde, Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki, Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisinde, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı ile arama yapılarak, evraklara el konulmuştu.

Çiftlik Bank'ın sahibinin eşi ve yönetim kurulu üyesi tutuklandı
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Çiftlik Bank'ın sahibinin eşi ve yönetim kurulu üyesi tutuklandı

Çiftlik Bank mağdurları çiftliği bastı
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Çiftlik Bank mağdurları çiftliği bastı

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Çiftlik Bank'ın kurucusu hakkında ilginç detay: Bulaşıkçılık yapmış

Usulsüz faaliyetlerle çok sayıda kişiyi mağdur ederek kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın bulaşıkçı olarak çalıştığı öne sürüldü. Eğlence mekanı sahibi Sabahyıldızı, Aydın hakkında "Bu kadar insanın mağdur edildiği bir organizasyonun başında bizim bulaşıkçı Mehmet Aydın'ın olmasına çok şaşırdık" dedi.
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