Cihannüma Derneği tarafından düzenlenen Anadolu Şiir Akşamları Aksaray'da gerçekleştirildi

Cihannüma Anadolu Şiir Akşamlarının üçüncüsü, 2024'te Kastamonu'da düzenlenecek.
Cihannüma Derneği'nin organize ettiği 'Anadolu Şiir Akşamları'nın ikincisi, Aksaray'da düzenlendi.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin farklı şehirlerinden 30'un üzerinde şairin katıldığı program Zinciriye Medresesi'nde gerçekleşti.
Derneğin Genel Başkanı Rıza Yorulmaz, açılışta yaptığı konuşmada, şairlerin halktan gelen ilhamların katipliğini yaptığını belirterek, "Anadolu Şiir Akşamları ile bu sırra mazhar olma sevdası peşinde olan şair dostlarımızı senede bir defa da olsa bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bu program vesilesiyle bir taraftan yeni dostluklar kuruyor, mevcut dostlukları pekiştiriyor, kültür hayatımızın zenginleşmesine katkıda bulunuyorken, diğer taraftan bunu her sene başka ilde düzenlemek suretiyle Anadolu’yu daha fazla yaşıyor daha derinden teneffüs ediyor ve daha çok besleniyoruz" ifadelerini kullandı.
Üçüncü program 2024'te Kastamonu'da
Etkinlikte, Cihannüma Aksaray İl Temsilcisi Mustafa Avşar ile Cihannüma Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanı Enes Güneyli de hazır bulundu.
Recep Garip, Erol Erdoğan, Tayyip Atmaca, Yavuz Selim Kurt, Mehmet Gözükara, Yusuf Şahin, Hayati Koca, Saadettin Yıldız, Kudret Bülbül, Mustafa Küçüktepe, Atilla Ertuğrul, Nihat Morgül, Süreyya Aydın, Hayati Koca, Hüseyin Kır, İsmail Daşdemir, Kemal Tekinbaş, Mehmet Baş, Mehmet Okumuş, Mustafa Keleş, Yusuf Gökbakan, Eyüp Azlal, Yasin Mortaş, Sezai Çiçek, Mehmet Okumuş, Hüseyin Tekinbaş, Halit Yıldırım, Salih Sedat Ersöz ve Şaban Çetin'in kendi şiirlerini seslendirdiği program, gece geç saatlere kadar devam etti.
Cihannüma Anadolu Şiir Akşamlarının üçüncüsü, 2024'te Kastamonu'da düzenlenecek.
Programın ilki geçen sene, merhum şair Seyfeddin Karahocagil anısına Amasya'da gerçekleştirilmişti.