Cihannüma Derneği tarafından düzenlenen Anadolu Şiir Akşamları Aksaray'da gerçekleştirildi

Derneğin Genel Başkanı Rıza Yorulmaz, açılışta yaptığı konuşmada, şairlerin halktan gelen ilhamların katipliğini yaptığını belirterek, "Anadolu Şiir Akşamları ile bu sırra mazhar olma sevdası peşinde olan şair dostlarımızı senede bir defa da olsa bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bu program vesilesiyle bir taraftan yeni dostluklar kuruyor, mevcut dostlukları pekiştiriyor, kültür hayatımızın zenginleşmesine katkıda bulunuyorken, diğer taraftan bunu her sene başka ilde düzenlemek suretiyle Anadolu’yu daha fazla yaşıyor daha derinden teneffüs ediyor ve daha çok besleniyoruz" ifadelerini kullandı.