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Çocuk Filmleri Festivali başlıyor.

Çocuk Filmleri Festivali başlıyor.

10:5715/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Festival cumartesi başlıyor.
Festival cumartesi başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Manisa’da Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek festival, 17-21 Mayıs'ta Manisa'da düzenlenecek.

Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004'den beri düzenlenen; “Çocuk Filmleri Festivali” 17-21 Mayıs'ta yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Manisa’da Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek festival, çocukları sinemayla buluşturup küçük yaşlarda sinema bilinci kazanmalarına katkı sunacak.

Çocuklara sinema sevgisini aşılamayı ve yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedefleyen 21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali, Manisa’daki küçük izleyicilere 17 Mayıs’ta kapılarını açacak. 21 Mayıs’a kadar sürecek olan etkinlik, çocuklara sinema sevgisini aşılamayı amaçlıyor.

Program belli oldu

Manisa “Forum Magnesia Avm Cinens Sinemaları”nda beş gün boyunca sürecek festival, minik sinemaseverlere özel seçilmiş film gösterimlerine ev sahipliği yapacak. Film gösterimlerinin yanı sıra festival; oyunculuk, yönetmenlik, yazarlık ve sosyal medya içerik üretimi gibi farklı alanlarda atölyelerle minik sinemaseverlere eğitici bilgiler sunulmasını sağlayacak. Festival kapsamında gerçekleştirilecek atölyeler ile çocuklar hem eğlenecek hem de sanatsal becerilerini geliştirme fırsatı bulacak. Festival kapsamında “Cesur Panda: Görevimiz Afrika, Meraklı Kedinin 10 Yaşamı, Kardeş Takımı 2, Dedektif Sun ve Ekibi, Yumurtalar Firarda: Buz Macerası, Cesur Yaga ve Sihirli Dünya, Ozi: Doğanın Koruyucusu, Karlar Kraliçesi ve Prenses, Cesur İtfaiyeci, Ejderham ve Ben, Benim Tatlı Diş Perim, Dedektif Sun ve Ekibi: Kurtarma Operasyonu filmleri çocukların beğenisine sunulacak. Her biri farklı temalarla zenginleşen bu filmler, hem eğlendirici hem de düşündürücü içerikleriyle festivalin en ilgi çekici bölümlerinden biri olacak.

Program ise şöyle:

17 Mayıs Cumartesi

11:00 - Cesur Panda: Görevimiz Afrika (86’)

12:00 - Oyunculuk Atölyesi

13:00 - Meraklı Kedinin 10 Yaşamı (88’)

14:00 - Sosyal Medya İçerik Atölyesi

15:00 - Kardeş Takımı 2 (100’)

18 Mayıs Pazar

11:00 - Dedektif Sun ve Ekibi (88’)

12:00 - Yönetmenlik Atölyesi

13:00 - Yumurtalar Firarda: Buz Macerası (92’)

14:00 - Oyunculuk Atölyesi

15:00 - Cesur Yaga ve Sihirli Dünya (99’)

19 Mayıs Pazartesi

11:00 - Ozi: Doğanın Koruyucusu (85’)

12:00 - Oyunculuk Atölyesi

13:00 - Meraklı Kedinin 10 Yaşamı (88’)

14:00 - Sürpriz Atölye

15:00 - Kardeş Takımı 2 (100’)

20 Mayıs Salı

11:00 - Karlar Kraliçesi ve Prenses (80’)

12:00 - Yazarlık Atölyesi

13:00 - Cesur İtfaiyeci (92’)

14:00 - Oyunculuk Atölyesi

15:00 - Cesur Panda: Görevimiz Afrika (86’)

21 Mayıs Çarşamba

11:00 - Ejderham ve Ben (91’)

12:00 - Kamera Önü Oyunculuk ve Yaratıcı Drama Atölyesi

13:00 - Benim Tatlı Diş Perim (85’)

14:00 - Yönetmenlik Atölyesi

15:00 - Dedektif Sun ve Ekibi: Kurtarma Operasyonu (88’)



#Çocuk Filmleri Festivali
#Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı
#TÜRSAK
#Türkiye Kültür Yolu Festivali
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