Çocuk Filmleri Festivali başlıyor.

Manisa “Forum Magnesia Avm Cinens Sinemaları”nda beş gün boyunca sürecek festival, minik sinemaseverlere özel seçilmiş film gösterimlerine ev sahipliği yapacak. Film gösterimlerinin yanı sıra festival; oyunculuk, yönetmenlik, yazarlık ve sosyal medya içerik üretimi gibi farklı alanlarda atölyelerle minik sinemaseverlere eğitici bilgiler sunulmasını sağlayacak. Festival kapsamında gerçekleştirilecek atölyeler ile çocuklar hem eğlenecek hem de sanatsal becerilerini geliştirme fırsatı bulacak. Festival kapsamında “Cesur Panda: Görevimiz Afrika, Meraklı Kedinin 10 Yaşamı, Kardeş Takımı 2, Dedektif Sun ve Ekibi, Yumurtalar Firarda: Buz Macerası, Cesur Yaga ve Sihirli Dünya, Ozi: Doğanın Koruyucusu, Karlar Kraliçesi ve Prenses, Cesur İtfaiyeci, Ejderham ve Ben, Benim Tatlı Diş Perim, Dedektif Sun ve Ekibi: Kurtarma Operasyonu filmleri çocukların beğenisine sunulacak. Her biri farklı temalarla zenginleşen bu filmler, hem eğlendirici hem de düşündürücü içerikleriyle festivalin en ilgi çekici bölümlerinden biri olacak.